Kripto paralarda büyük çöküş! Rusya-Ukrayna kriziyle 100 milyar dolar buhar oldu
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Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanımasının ardından kripto paralarda çöküş yaşanıyor. Bitcoin 36 bin 600 dolara kadar gerilerken, şubat ayındaki tüm kazançlarını kaybetti. Ethereum ise 2 bin 500 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle kripto para piyasasında 100 milyar dolar buhar oldu.
Rusya-Ukrayna krizi kripto paraları da vurdu. Putin'in Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanıması, piyasada çöküşe neden oldu. Geçtiğimiz hafta 44 bin dolar seviyesinde bulunan lider kripto para birimi Bitcoin, 36 bin 600 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin, böylece şubat ayının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Şubat ayını genel olarak primli seyreden Bitcoin son 1 hafta içerisinde kazançlarının tamamını sildi. Bitcoin saat 11.30 itibarıyla 37 bin doların üzerinde hareket ediyor.
Bitcoin'in ardından sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum'da da benzer bir görüntü var. Geçen hafta 3 bin 100 doların üzerinde olan Ethereum, 2 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.71 trilyon dolar seviyelerinde bulunurken, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bugün 1.61 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasasında 100 milyar dolar buhar oldu.