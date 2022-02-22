Kripto paralarda büyük çöküş! Rusya-Ukrayna kriziyle 100 milyar dolar buhar oldu

Rusya-Ukrayna krizi kripto paraları da vurdu. Putin'in Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk yönetimlerini tanıması, piyasada çöküşe neden oldu. Geçtiğimiz hafta 44 bin dolar seviyesinde bulunan lider kripto para birimi Bitcoin, 36 bin 600 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin, böylece şubat ayının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

BİTCOİN SON 1 HAFTADA TÜM KAZANÇLARINI SİLDİ

Şubat ayını genel olarak primli seyreden Bitcoin son 1 hafta içerisinde kazançlarının tamamını sildi. Bitcoin saat 11.30 itibarıyla 37 bin doların üzerinde hareket ediyor.

ETHEREUM 2 BİN 500 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Bitcoin'in ardından sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum'da da benzer bir görüntü var. Geçen hafta 3 bin 100 doların üzerinde olan Ethereum, 2 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra bu seviye üzerinde tutunmaya çalışıyor.

100 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Kripto paraların toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.71 trilyon dolar seviyelerinde bulunurken, Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen sert düşüşün etkisiyle bugün 1.61 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasasında 100 milyar dolar buhar oldu.