ZORA Token Fiyatı Neden Yükseldi?

ZORA Fiyatı Neden Yükseldi?

ZORA token son 24 saatte yüzde 44 yükseldi. Yatırımcı ilgisinin arkasında ise eski Coinbase CTO'su Balaji Srinivasan'ın "The Network State" adını taşıyan yeni bir token başlatması yer alıyor. Srinivasan'ın aynı isimli kitabından esinlenilerek oluşturulan proje, Zora platformu üzerinden yayınlandı ve toplulukta ciddi bir heyecan yarattı.

Aynı Platform, Farklı Etki

Her ne kadar "The Network State" token'ı doğrudan ZORA ile aynı varlık olmasa da, aynı altyapıyı kullanması ve tanınmış bir ismin projeye imza atması, ZORA'nın piyasa algısını olumlu etkiledi. Yeni token'ın kısa süre içinde 2,7 ila 7 milyon dolar arasında dalgalanan piyasa değeri, ilginin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kripto topluluğundaki yorumlar, ZORA token'ın daha likit ve görece risksiz bir yatırım alternatifi sunduğu yönünde birleşti. Yeni token'a direkt yatırım yapmaktan çekinen kullanıcılar, ZORA üzerinden dolaylı şekilde bu yükselişten faydalanmayı tercih etti.

Zora Neyi Farklı Yapıyor?

2020 yılında üç eski Coinbase çalışanı tarafından kurulan Zora, başlangıçta NFT tabanlı içerik üretimi ve satışı için geliştirildi. Zamanla merkeziyetsiz sosyal ağlardan içerik alınarak zincir üzerinde token'laştırılabilen bir platforma evrildi. Farcaster gibi ağlardan gelen yazılar, görseller veya videolar, ERC-20 biçiminde "içerik token'ı"na dönüştürülüp, merkeziyetsiz borsalarda işlem görebiliyor.

Kullanıcılar içeriklerini yükleyip isim ve fiyat belirliyor; Zora da geri kalan süreci otomatik olarak yürütüyor.

ZORA Token'ın Doğuşu

Zora, içerik üretimini daha hızlı ve ucuz hâle getirmek amacıyla 2023 yılında kendi Layer 2 ağını devreye aldı. Ardından 2025'te, ZORA adlı yerel token'ı piyasaya sürdü. Her ne kadar platformun kendi ağı olsa da, ZORA token'ın Base ağında başlatılması, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma hedefiyle gerçekleşti.

Token'ın toplam arzı 10 milyar adetle sınırlandırıldı.

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Likidite için yüzde 5 ayrıldı.

Geriye kalan bölüm, ekip, stratejik ortaklar ve hazine arasında paylaşıldı; hepsi belirli kilitlenme sürelerine tabi tutuldu.

Platform, 2022 yılında Haun Ventures öncülüğünde gerçekleşen yatırım turunda 50 milyon dolar fon toplamış ve 600 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Yatırıma Coinbase Ventures ve Kindred Ventures da katılmıştı.