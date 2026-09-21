Haberler

ZetaChain yeni adresi Solana olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ZetaChain yeni adresi Solana olacak
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZetaChain, kendi ağını kapatarak Solana'ya geçmeye hazırlanıyor. Proje, çalışmalarını yapay zeka uygulaması Anuma'ya yöneltmek istiyor. Geçişin nasıl uygulanacağı ve ZETA sahiplerini nelerin beklediği ise sonraki aşamada netleşecek.

ZETA sahipleri, 20 Eylül'de sona eren oylamada projenin bağımsız Blockchain ağının kapatılmasına yönelik teklifi onayladı. Katılım yüzde 58 ile gerekli yüzde 40 eşiğini aştı. Karşı oylar ve çekimser oylar ayrı ayrı yüzde 0,3 olarak kaydedildi.

Karar, ağın hemen kapatılacağı anlamına gelmiyor. Ekip dönüşümün ayrıntılarını hazırlarken ZetaChain çalışmaya ve staking işlemleri sürmeye devam edecek. Kullanıcı bakiyelerinin kayda alınacağı blok ile ağın kapanacağı blok, daha sonra sunulacak ikinci teklifte belirlenecek.

ZETA BİRE BİR DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Geçiş planına göre ZETA, Solana üzerinde SPL standardında bir tokena dönüştürülecek. Dönüşüm bire bir oranında yapılacak, tokenın işlem kodu ve toplam arzı korunacak. Kilitli tokenların serbest bırakılma takvimleri değişmeyecek. Ethereum ve BNB Chain üzerindeki ZETA tokenları ise teklifin kapsamı dışında kalacak.

İkinci teklif, kullanıcıların yeni tokenlarını nasıl alacağını ve bağlantılı ağlardaki varlıklarını nasıl çekeceğini de açıklayacak. Ekip, borsalar dönüşüm düzenlemelerini teyit etmeden teklifi oylamaya sunmayacağını belirtti. Henüz kesin bir geçiş tarihi verilmedi. Solana'ya geçildikten sonra staking ve ödüllerin nasıl işleyeceği üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

ZetaChain geliştiricileri, şubat ayında kullanıma açılan özel yapay zeka uygulaması Anuma'ya odaklanmak için kendi ağlarını işletmelerinin artık gerekli olmadığını savunuyor. Ekibin açıkladığı verilere göre uygulama 300 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve 35 yapay zeka modeli üzerinden bir milyon istek işledi. Kullanıcılar ZETA kilitleyerek uygulamada harcayabilecekleri krediler elde edebiliyor.

Teklifte, Cosmos SDK tabanlı bir ağı sürdürmenin güvenlik güncellemelerini çok sayıda bağımsız doğrulayıcıyla koordine etmeyi gerektirdiği vurgulandı. Ekip, Solana'ya geçişle geliştirme çalışmalarını ZETA ve Anuma üzerinde yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu plakaları kim takıyor? Görenler 'Gerekeni yapın' diyerek emniyeti etiketledi

Bu plakaları görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

e-Devlet'te bu detaya aman dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı