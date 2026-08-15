Z kuşağının kripto yatırım alışkanlığı değişti

Araştırmanın çizdiği tablo, sık al-sat yapan bir yatırımcı profilinden çok pozisyonlarını daha uzun süre koruyan ve giderek ETF'lere yönelen bir kuşağa işaret ediyor. Z kuşağı hesaplarının doğrudan hisse, tokenlaştırılmış hisse ve geleneksel finans vadeli işlemlerindeki işlem sıklığı diğer kuşakların altında kaldı.

Araştırmaya göre Z kuşağının hisse ürünlerine yaptığı net yatırımlarda ETF'lerin payı, haziranda yüzde 18,5 iken temmuzda yüzde 21,9'a yükseldi. Aynı dönemde doğrudan hisselerin payı yüzde 77'den yüzde 74,2'ye geriledi. Ağustos başında ETF'lerin incelenen Z kuşağı hesaplarındaki işlem hacminin yüzde 25'ine ulaşması, bu eğilimi pekiştirdi.

Binance Research, Z kuşağının alışkanlıklarını Y kuşağı, X kuşağı ve baby boomer nesliyle karşılaştırdı. İnceleme, doğrudan hisse, tokenlaştırılmış hisse ve geleneksel finans vadeli işlemleri üzerinden işlem sıklığı, sermaye akışı ve kaldıraç kullanımına baktı. Z kuşağı üç üründe de diğer kuşaklardan daha az işlem yaptı. Bu kuşak, geleneksel finans vadeli işlemlerinde ayda ortalama 13 işlem gerçekleştirdi. Aynı rakam Y kuşağında 17, X kuşağında 16,5 oldu.

Z KUŞAĞI HESAPLARININ YÜZDE 22'SİNDE SATIŞ YAPILMADI

Satış emri verileri, Z kuşağının bir bölümünün pozisyonlarını elde tuttuğunu gösteriyor. İncelenen Z kuşağına ait doğrudan hisse hesaplarının yüzde 22'sinde hiç satış emri verilmedi. Bu oran X kuşağında yüzde 19, baby boomer neslinde ise yüzde 9 olarak ölçüldü. Yalnızca alım yapan Z kuşağı hesaplarında en çok biriktirilen varlıklar arasında Broadcom, Tesla ve temettü ödeyen ABD hisselerini izleyen bir ETF yer aldı.

Z kuşağı ayrıca kaldıraçlı ve ters ETF'lere sınırlı ilgi gösterdi. Kaldıraçlı ve ters ETF'lerde hiç işlem yapmayan Z kuşağı hesaplarının oranı yüzde 88,2 oldu. Binance, doğrudan hisse ürününün ancak haziranda anlamlı bir ölçeğe ulaştığını ve bu nedenle uzun vadeli eğilimler için veri süresinin kısıtlı olduğunu belirtti.

TOKENLAŞTIRILMIŞ HİSSE PİYASASI 2,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Araştırma, kripto borsalarının ABD hisseleri ve ETF'lere bağlı ürünleri artırdığı bir döneme denk geldi. Bu hafta Binance'in bStocks ürünü, kısa süreliğine xStocks'u geçerek en büyük ikinci tokenlaştırılmış hisse platformu oldu. Haftanın ilerleyen günlerinde sıralama yeniden değişti ve iki platform başa baş bir görüntü verdi. Ondo Finance ise yaklaşık 960 milyon dolarla lider konumunu korudu. Toplam tokenlaştırılmış hisse piyasası 2,7 milyar dolar dolayında bulunuyor.

Haziranda kullanıma sunulan bStocks, Nvidia, Tesla, Circle, Micron ve SanDisk gibi hisselerin tokenlaştırılmış versiyonlarıyla başladı ve bu tokenlerin dayanak ABD menkul kıymetleriyle bire bir desteklendiğini açıkladı. İlk dokuz işlem gününde günlük hacim ortalama 143 milyon dolar oldu, toplam işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), üçüncü taraf hisse tokenlerinin klasik hisselerden farklı haklar taşıyabileceği ve alıcılara oy hakkı ya da doğrudan mülkiyet sağlamayabileceği konusunda uyarmıştı.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!



1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.



Kampanyaya Katıl