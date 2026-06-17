Yeni Fed başkanının ilk faiz kararı öncesi Bitcoin 65 bin dolar sınırında

Gün içinde 65 bin dolar sınırında işlem gören Bitcoin'de gözler Fed'e çevrildi. ABD Merkez Bankası Fed'in, Kevin Warsh'ın başkan olarak ilk toplantısında faizleri yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor. Piyasalar, yakın bir faiz indirimi sinyali ihtimalini düşük görüyor.

En büyük kripto para, yatırımcıların ABD-İran anlaşmasına ve faiz kararıyla birlikte açıklanacak güncel ekonomik projeksiyonlara ilişkin netlik beklemesiyle son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 65.360 dolar dolaylarında bulundu. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri 16 Haziran'da 10,1 milyon dolar net giriş aldı. Bu girişe 16,4 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT'i öncülük etti. Spot Ethereum ETF'lerine ise 9,6 milyon dolar girdi.

Bitget Wallet araştırma analisti Lacie Zhang, toplantıdan çıkacak temel mesajın bir politika dönüşü değil istikrar olacağını söyledi. Zhang'a göre İran ateşkesi ve düşen petrol fiyatları bir enflasyon baskısı kaynağını ortadan kaldırsa da Fed henüz geniş bir likidite rallisini doğrulamadı. Analist, petrol kontrol altında kalır ve Fed mesajları nötr seyrederse Bitcoin'in yakın vadeli bandını 64 bin ile 68 bin dolar arasına yerleştirirken Warsh'tan gelecek şahin bir sürprizin fiyatı 62-63 bin dolara çekebileceğini belirtti.

WARSH İLK FED TOPLANTISINDA ZORLU BİR SINAVDAN GEÇİYOR

QCP Capital, Warsh'ın faiz indirimine yatkın, güvercin bir başkan olarak tanındığını ancak bu itibarın değişen bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Manşet enflasyon, ABD-İran çatışmasının hafta sonu imzalanan mutabakattan önce petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle yıllık yüzde 4,2'ye, kurumun üç yılı aşkın sürenin en yükseği olarak tanımladığı bir seviyeye çıktı. QCP'ye göre Warsh, bu enflasyon verisini Trump yönetiminin para politikası üzerindeki etkisinden çekinen bölünmüş bir Fed kuruluyla birlikte yönetmek zorunda kalıyor. Bu da çarşamba toplantısını faiz kararı kadar Warsh'ın kuruldan destek alması meselesi haline getiriyor.

Capital.com kıdemli analisti Kyle Rodda, Wall Street'in karar öncesinde risk azalttığını, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldıracağı haberleriyle ham petrolün gerilediğini kaydetti. Rodda, Fed'in oylamasında belirgin bir bölünme beklendiğini ve bankanın açıklamasından açık bir gevşeme eğilimini kaldırmasının muhtemel olduğunu söyledi. Analiste göre piyasalar yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 60 fiyatlıyor ve asıl önemli gelişme faiz kararından çok Warsh'ın ilk basın toplantısı olabilir.

STRATEGY ENDİŞESİ BİTCOİN'İ BASKILIYOR

QCP, en büyük Bitcoin hazinesi şirketine değinerek Bitcoin'in geniş bir risk iştahı rallisi karşısındaki zayıf performansının kısmen Strategy'nin temettü ödemelerini finanse etmek için daha fazla Bitcoin satması gerekebileceği endişesinden kaynaklandığını belirtti. Kuruma göre bu baskı, şirketin 2029 vadeli 1,5 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvilini geri almasının ardından arttı. Strategy o tarihten bu yana MSTR hisseleri satarak yaklaşık 200 milyon dolar topladı ve geliri Bitcoin almaya devam etmek için kullanarak STRC temettülerini finanse etme süresini nakit bitene dek yaklaşık 7,5 aya uzattı.

Bitfinex ise STRC mekanizmasını zayıflayan kurumsal talebin gerçek zamanlı göstergesi olarak öne çıkardı. Strategy'nin sürekli imtiyazlı hissesi STRC, 16 Haziran'da 100 dolarlık nominal değerinin yüzde 8'den fazla altında, 91,79 dolarla yeni bir dip seviyeden kapandı. Şirketin adi hissesi MSTR ise salı kapanışında mayıs zirvesinden yaklaşık yüzde 23 düşüşle 122,81 dolardan işlem gördü.

Şirketin analistleri, "Varlık istikrar kazanıyor, onu satın alan mekanizma kazanmıyor." dedi. Bitfinex'e göre spot Bitcoin'deki toparlanma, 5 Haziran'daki 59.200 dolarlık döngü dibinden yaklaşık yüzde 13,5 uzakta olsa da talepten çok satıcı yorgunluğunu yansıtıyor.