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Yedi yıldır uyuyan Bitcoin balinası on kat kazançla geri döndü

Yedi yıldır uyuyan Bitcoin balinası on kat kazançla geri döndü
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Yedi yıl boyunca hareketsiz kalan bir Bitcoin balinası, elindeki varlığın 188 milyon dolarlık bölümünü transfer etti. Bu işlem, kripto borsalarına yönelen balina transferlerinin arttığı bir döneme denk geldi.

Son aktif olduğunda Bitcoin'in yaklaşık 6.500 dolar seviyesinde işlem gören cüzdan, son günlerde 188 milyon dolarlık Bitcoin'i taşıyarak yedi yıl sonra ilk zincir üstü hareketini gerçekleştirdi. En büyük kripto paranın şu sıralar 64.000 dolar dolayında işlem gördüğü düşünüldüğünde balina, pazar günü 2.931 Bitcoin'i bir cüzdan adresinden diğerine aktardı. Blok zinciri analiz platformlarına göre balina, uzun süredir bekleyen varlıklarında yaklaşık on kat kazanca bakıyor.

İşlem, en az 10 milyon dolarlık balina transferlerinin borsalara akan Bitcoin'in büyük bölümünü oluşturduğu bir dönemde geldi. Borsalara yapılan büyük balina transferleri çoğu zaman satışların habercisi oluyor, bu da Bitcoin fiyatı üzerinde ek baskı yaratabiliyor.

BALİNALAR YILIN BAŞINDAN BERİ BORSA GİRİŞLERİNE HÂKİM

Balinalar, yıl başından bu yana kripto borsalarına yönelen Bitcoin girişlerinin büyük kısmını yönlendiriyor. Analiz verilerine göre borsalara yatırılan Bitcoin'in yaklaşık yüzde 99'u şu an en büyük 10 bireysel transferden geliyor. Borsa balina oranını izleyen gösterge de bu tabloyu doğrulayarak 0,99 seviyesinde bulunuyor.

Yüksek bir borsa oranı, balinaların girişlerde orantısız bir paya sahip olduğu anlamına geliyor. Bu tür büyük yatırımların rutin bireysel işlemlere kıyasla ciddi satış emirlerinin önünde gitme ihtimali daha yüksek olduğu için söz konusu tablo tarihsel olarak düşüş sinyali sayılıyor.

BALİNA HAREKETLERİ ETF SATIŞ BASKISINA EKLENEBİLİR

Balina transferleri, spot Bitcoin borsa yatırım fonu sahiplerinden gelen süregelen satış baskısına da eklenebilir. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri cumaya kadarki haftada 197 milyon dolar net giriş kaydetti. Ancak aynı fonlar haziranda 4,51 milyar dolar net çıkışla kayıtlarındaki en kötü ayı geride bıraktı.

Bu tablo, uzun süredir bekleyen balina cüzdanlarının hareketlenmesinin piyasadaki temkinli havayı derinleştirebileceğine işaret ediyor. Yine de bir transferin borsaya gitmesi tek başına satış anlamına gelmiyor, balinanın niyeti ancak coinlerin sonraki hareketiyle netleşecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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