XRP'de büyük yatırımcıların hareketi izleniyor

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Analist Ali Martinez'in paylaştığı verilere göre 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdanların sayısı son birkaç haftada 351'den 339'a geriledi. Aynı dönemde merkezi borsalarla ilişkilendirilen adreslerdeki XRP bakiyesinin artması, büyük yatırımcıların pozisyonlarına ilişkin soru işaretlerini büyüttü.

BORSALARDAKİ XRP BAKİYESİ ARTTI

Martinez'in aktardığı rakamlarda borsalardaki bakiye 11 milyar 3 milyon XRP'den 11 milyar 50 milyon XRP'ye yükseldi. İki değer arasındaki fark 47 milyon XRP oldu. Analist, büyük yatırımcıların borsalara token taşımayı sürdürmesinin satış baskısını artırabileceğini belirtti.

Borsaya aktarılan XRP, satış için kullanılabilecek miktarı artırabilir. Bununla birlikte transfer verisi, satışın gerçekleştiğini tek başına göstermiyor. Belirli bir bakiye aralığındaki cüzdan sayısının azalması da aynı sayıda yatırımcının piyasadan çıktığı anlamına gelmiyor.

DÜŞÜŞ SENARYOSUNDA 1,26 DOLAR ÖNE ÇIKIYOR

Martinez, ağustos ayından bu yana oluşan fiyat kanalının alt sınırı olarak 1,26 doları izliyor. Analiste göre bu seviyenin belirgin biçimde kaybedilmesi, önce 1,11 dolara, ardından 0,98 dolara geri çekilmenin önünü açabilir. Dolayısıyla alt seviyelere ilişkin tahmin, desteğin kırılması koşuluna dayanıyor.

Bu değerlendirme, büyük cüzdanlardaki azalma ile borsalarda artan bakiyenin birlikte izlendiği bir dönemde geldi. XRP'nin 1,26 doların üzerinde kalması, Martinez'in işaret ettiği düşüş koşulunun henüz oluşmadığını gösteriyor.

Analist EGRAG Crypto ise daha uzun vadeli grafikte farklı bir olasılığa dikkat çekti. XRP'nin üçlü dip yapısı oluşturabileceğini savunan analist, 44 haftalık hareketli ortalamayı alıcılarla satıcılar arasındaki önemli eşik olarak görüyor. Bu ortalamanın üzerinde haftalık kapanış yapılmasını, yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine ilişkin işaret olarak değerlendiriyor.

İki yaklaşım farklı koşullara dayanıyor. Martinez kısa vadeli desteğin kaybedilmesi riskini öne çıkarırken EGRAG, daha geniş zaman diliminde toparlanmanın teyidini arıyor.

Yayım sırasında XRP yaklaşık 1,30 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte fiyat yaklaşık yüzde 0,47 yükselirken 1,2891 ile 1,3159 dolar arasında hareket etti.