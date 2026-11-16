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XRP'de 1 dolar eşiği kırıldı

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XRP'de 1 dolar eşiği kırıldı
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Kripto piyasasındaki satış dalgası en büyük altcoinlerden birini kritik bir eşiğin altına itti. Fon çıkışları ve kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi düşüşü derinleştirirken analistler toparlanma için izlenecek seviyeleri sıralıyor.

XRP, 15 Kasım'a bağlanan gece 0,89 dolara kadar düşerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Token 5-14 Kasım arasında 10 gün üst üste değer kaybetti, haftalık kaybı yüzde 17'ye ulaştı.

Ay başında 1,30 dolar civarında işlem gören XRP, bu çeyrekte yüzde 36 değer kaybetti. Token, Temmuz 2025'te gördüğü 3,60 doların üzerindeki zirvenin de çok gerisinde kaldı.

ETF'LERDEN 8 AYIN EN BÜYÜK ÇIKIŞI

ABD'deki spot XRP ETF'lerinden 9-13 Kasım haftasında 19,13 milyon dolar net çıkış oldu. Bu, fonların üst üste ikinci haftalık çıkışı ve yaklaşık 8 ayın en büyüğü. Fonların toplam varlığı hafta sonunda yaklaşık 1,15 milyar dolardı.

Vadeli işlemlerde de tablo yükseliş bekleyenlerin aleyhine döndü. Pazar günü tasfiye edilen 43,17 milyon dolarlık XRP pozisyonunun yaklaşık yüzde 91'i yükseliş yönlüydü. Açık pozisyonlar yüzde 5,53 azalarak 2,03 milyar dolara geriledi.

Piyasadaki nakit de daralıyor. USDT ve USDC'nin toplam piyasa değeri son bir ayda 17 milyar dolar azalarak 244 milyar dolara indi.

DİP ANINDA 240 MİLYON XRP TAŞINDI

XRP'nin 0,89 dolara indiği anda bir adresten 120'şer milyonluk iki transferle toplam 240 milyon XRP taşındı. Yaklaşık 215,2 milyon dolar değerindeki transferler 7 dakika arayla yapıldı, tokenlar hiçbir borsaya gitmedi.

Analist CrediBULL Crypto, XRP'nin düşüş hedefine ulaştığını söyledi. Analist, "XRP/BTC ve XRP/ETH paritelerinde dip henüz oluşmuş görünmüyor" dedi.

Analistler 0,90 ve 0,85 doları destek, 1 doları ise ilk toparlanma hedefi olarak görüyor. Ripple'ın emanet hesabından 1 Aralık'ta 1 milyar XRP daha serbest kalacak. Yayım sırasında XRP 0,95 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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