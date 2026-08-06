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XRP yatırımcılarını korkutan tablo

XRP yatırımcılarını korkutan tablo
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Ripple'ın yerel kripto parası XRP, gün içinde 1,04 dolara kadar gerileyerek 1 doların altına inmeye yaklaştı. Analize göre balinaların ve bireysel yatırımcıların XRP'ye ilgi göstermemesi, tokene yeni sermaye girişini kesti ve fiyatı desteksiz bıraktı.

XRP, bir yılı aşkın süredir devam eden düşüşte 2025'ten bu yana değerinin yaklaşık yüzde 65'ini kaybetti. Token, 2024 sonu ile 2025 başındaki yükseliş döneminde pozisyon açan yatırımcıları zararda bıraktı. Cardano'nun ADA'sı gibi diğer altcoinler de benzer düzeltmeler yaşarken Solana ve BNB görece güçlü kaldı.

Fiyattaki gerileme, kripto borsalarındaki işlem hacminin belirgin biçimde düşmesiyle aynı döneme denk geldi. Zincir üstü veriler, balina olarak bilinen büyük cüzdan sahiplerinin XRP birikimini sınırladığını gösteriyor. Bireysel yatırımcıların da tokene mesafeli durması, XRP'ye taze sermaye akışını durdurdu. Analize göre yalnızca mevcut sahiplerin işlem yaptığı bu tabloda alım iştahı kuruyunca XRP fiyatı destek bulamadan geriliyor.

ORTAKLIK EKSİKLİĞİ VE YAPAY ZEKA REKABETİ BASKI YAPIYOR

Ripple'ın büyük finans kuruluşlarıyla yeni ortaklık duyurularını azaltması da baskıyı artırıyor. Analize göre son dönemdeki sınırlı ortaklık açıklamaları, yatırımcı beklentilerini zayıflattı. Öte yandan yapay zeka alanındaki yükseliş, sermayenin yönünü değiştiriyor. Daha hızlı getiri arayan yatırımcılar, yüksek getiri beklentisi taşıyan yapay zeka alanına yöneliyor.

XRP'nin 0,90 dolara gerilemesi, yatırımcı güvenini daha da zedeleyebilir. Analize göre tokenin yükseliş tezini destekleyen bir zemin oluşmadığı için 0,90 dolar seviyesinde bile alıcılar temkinli kalabilir.

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Serkan KÖSE
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