XRP ve Dogecoin ETF'leri işlem görmeye başlıyor

XRP ve Dogecoin ETF'leri işlem görmeye başlıyor
REX-Osprey, XRP ve Dogecoin ETF'leri için SEC onayını alarak bu hafta tarihi bir adım atıyor. Dogecoin ETF'si perşembe, XRP ETF'si ise cuma günü işlem görmeye başlayacak. Bu ETF'ler, 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında onaylanarak spot Bitcoin ETF'lerinden farklı bir yol izledi. Amerika'da işlem görecek ilk XRP ve memecoin ETF'si olma özelliğine sahip olacaklar.

Kripto ETF piyasasında yaşanan gelişmeler düzenleyici onay süreçlerindeki stratejik tercihlerin önemini ortaya koyuyor. REX-Osprey'in seçtiği 1940 Yasası rotası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'un (SEC) 75 günlük inceleme süresini otomatik onay mekanizmasına dönüştürerek hızlı piyasaya giriş imkânı sundu. Bu yaklaşım, spot varlık tutmayan yapılarla yatırımcılara alternatif yollar açıyor ve gelecekteki altcoin ETF başvuruları için yeni bir standart belirleyebilir.

XRP ve Dogecoin Amerika Borsalarında ETF Olarak Sunulacak

REX-Osprey XRP ETF'si XRPR kodu altında piyasaya çıkarak yatırımcılara piyasa değeri açısından üçüncü en büyük kripto para birimine doğrudan yatırım fırsatı sunacak. Uzmanlar, bu ETF'nin "33 Yasası spot XRP ETF talebi için önemli bir test" olacağını belirtiyor.

Dogecoin ETF'si ise ABD'deki ilk memecoin ETF'si unvanını kazanacak. Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas, Doge ETF DOJE'nin perşembe günü lansmanının planlandığını açıkladı.

Şirketin daha önce temmuz ayında piyasaya çıkardığı ilk Solana staking ETF'si (SSK) ise beklentileri karşılayamadı. Farside Investors verilerine göre fon, lansmanından bu yana yönetimi altında sadece 274 milyon dolar kaynak bulunduruyor ve son beş işlem gününde 25 milyon dolardan az giriş yaşadı.

Bu arada, Bloomberg ETF analisti James Seyffart'a göre ağustos ayının sonuna kadar 90'dan fazla kripto borsa yatırım ürünü SEC onayı bekliyor. Canary Capital Litecoin ETF'i için izahname dosyalamasını güncelledi ve ekim ayının ilk haftasında nihai karar bekleniyor.

Bitwise de pazartesi günü spot Avalanche (AVAX) ETF'si için dosya sundu. Sektörde Avalanche ETF'si için aktif dosyalaması bulunan diğer firmalar VanEck ve Grayscale olarak öne çıkıyor. SEC, Bitwise'ın Dogecoin ETF'si ve Grayscale'in Hedera ETF'si kararlarını erteleyerek 12 Kasım'ı yeni son tarih belirledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

