XRP ve Dogecoin ETF'leri işlem görmeye başlıyor

Kripto ETF piyasasında yaşanan gelişmeler düzenleyici onay süreçlerindeki stratejik tercihlerin önemini ortaya koyuyor. REX-Osprey'in seçtiği 1940 Yasası rotası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'un (SEC) 75 günlük inceleme süresini otomatik onay mekanizmasına dönüştürerek hızlı piyasaya giriş imkânı sundu. Bu yaklaşım, spot varlık tutmayan yapılarla yatırımcılara alternatif yollar açıyor ve gelecekteki altcoin ETF başvuruları için yeni bir standart belirleyebilir.

XRP ve Dogecoin Amerika Borsalarında ETF Olarak Sunulacak

REX-Osprey XRP ETF'si XRPR kodu altında piyasaya çıkarak yatırımcılara piyasa değeri açısından üçüncü en büyük kripto para birimine doğrudan yatırım fırsatı sunacak. Uzmanlar, bu ETF'nin "33 Yasası spot XRP ETF talebi için önemli bir test" olacağını belirtiyor.

Dogecoin ETF'si ise ABD'deki ilk memecoin ETF'si unvanını kazanacak. Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas, Doge ETF DOJE'nin perşembe günü lansmanının planlandığını açıkladı.

Şirketin daha önce temmuz ayında piyasaya çıkardığı ilk Solana staking ETF'si (SSK) ise beklentileri karşılayamadı. Farside Investors verilerine göre fon, lansmanından bu yana yönetimi altında sadece 274 milyon dolar kaynak bulunduruyor ve son beş işlem gününde 25 milyon dolardan az giriş yaşadı.

Bu arada, Bloomberg ETF analisti James Seyffart'a göre ağustos ayının sonuna kadar 90'dan fazla kripto borsa yatırım ürünü SEC onayı bekliyor. Canary Capital Litecoin ETF'i için izahname dosyalamasını güncelledi ve ekim ayının ilk haftasında nihai karar bekleniyor.

Bitwise de pazartesi günü spot Avalanche (AVAX) ETF'si için dosya sundu. Sektörde Avalanche ETF'si için aktif dosyalaması bulunan diğer firmalar VanEck ve Grayscale olarak öne çıkıyor. SEC, Bitwise'ın Dogecoin ETF'si ve Grayscale'in Hedera ETF'si kararlarını erteleyerek 12 Kasım'ı yeni son tarih belirledi.