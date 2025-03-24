XRP neden yükseliyor? O kritik değer artışa geçti!

XRP'deki yükseliş, genel piyasa havasını biraz daha nötr hale getirdi ve piyasa verisi takipçilerine göre Korku ve Açgözlülük Endeksi Pazar günkü 30 seviyesinden 45'e çıktı.

XRP topluluğu, fiyatın geleceği konusunda iyimser bir hava yakaladı. Bu yükselişin nedeni ise Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında dört yıldır süren hukuki mücadelenin sona erdiğini duyurması. Ancak SEC kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açgözlülük endeksindeki bu yükseliş, XRP'nin fiyatının daha fazla ivme kazanabileceği beklentisiyle de tetiklenmiş olabilir. Yatırımcılar, Ripple'dan yeni ortaklıklar, Ripple USD stabil coin'i (RLUSD) ve uluslararası ödeme platformu SWIFT ile olduğu iddia edilen bir iş birliğinin onaylanması gibi duyurular bekliyor.

XRP Tarihi Trendi Takip Ediyor, Boğa Koşusuna İşaret Var

Ripple Ledger'ın yerel tokeni olan XRP, tarihsel olarak Mart aylarında güçlü bir performans sergiliyor. Cryptorank verilerine göre XRP, son 11 yılda Mart aylarında ortalama yüzde 19,2'lik bir kazanç elde etti. Ancak Pazartesi itibarıyla XRP'nin bu ayki fiyat artışı yüzde 4,72 gerilemiş durumda ve token şu an 2,46 dolardan işlem görüyor. Ayın son işlem haftası henüz bitmiş değil, bu nedenle analistler XRP'nin yükseliş potansiyelinin hâlâ sürdüğünü belirtiyor.

Coingecko verilerine göre, XRP geçen hafta içinde yüzde 5'in biraz üzerinde değer kazandı ve 30 günlük dip seviyelerinden yüzde 26 toparlandı. Analistler, XRP'nin tarihsel performansını sürdürmesi halinde Mart 2025'i pozitif bir sonuçla kapatabileceğini öngörüyor.

XRP Neden Yükseliyor?

XRP'nin bugün yükselmesinin bir diğer nedeni de 21Shares'in Nasdaq Stockholm borsasında üç yeni borsa yatırım ürünü (ETP) listelemesi olabilir. Bu yeni ürünler arasında 21Shares Bitcoin Core ETP (CBTC), 21Shares Solana Staking ETP (ASOL) ve 21Shares XRP ETP (AXRP) yer alıyor.

ETF Express tarafından yapılan bir açıklamaya göre, İskandinav piyasasında kripto yatırımlarına artan bir ilgi söz konusu. 21Shares, gerekli yasal onaylar alındıktan sonra Avrupa'daki yatırımcılara dijital varlık hizmetleri sunmayı planlıyor.

21Shares'in Finansal Ürün Geliştirme Direktörü Mandy Chiu, basına yaptığı açıklamasında, "Bu yıl, Avrupa'da kripto için bir dönüm noktası niteliğinde. MiCA düzenleyici çerçevesiyle sağlanan güven artışı ve kurumsal yatırımcıların artan katılımıyla birlikte, kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor." ifadelerini kullandı.