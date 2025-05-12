XRP Fiyatında Yükseliş Sürüyor: Hedef 3 Dolar mı?

Teknik Görünüm Güçleniyor

Fiyat grafiğinde üst üste daha yüksek tepe ve dip seviyeleri oluşuyor. Bu durum net bir yükseliş trendine işaret ederken, alım hacminin geçmiş rallilere göre düşük seyretmesi dikkat çekiyor. 2,6 dolar seviyesinin aşılması, yatırımcı ilgisini yeniden artırabilir. Şu anki ana destek 2,3 dolarda bulunuyor.

RSI Yükselişi Destekliyor

Cumartesi günü RSI göstergesi 69 puana ulaşarak yeni bir zirveye çıktı. Ardından gelen satışlarla birlikte XRP fiyatı hafif gerilese de RSI'daki güçlü görünüm, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. RSI daha düşük bir dip yapmadığı sürece olumlu hava korunabilir.

Sıradaki Hedef 3 Dolar

Alım baskısının devam etmesi halinde XRP fiyatı önce 2,6 doları, ardından 3 doları test edebilir. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri, yükselişin sürdürülebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.