XRP Fiyatında Yükseliş Sürüyor: Hedef 3 Dolar mı?
Ripple'ın kripto para birimi XRP, günlük yüzde 3,5'lik artışla yükseliş trendini sürdürüyor. Hafta sonunu pozitif kapatan XRP, 2,5 dolara kadar yükseldikten sonra kısa süreli bir geri çekilme yaşadı. Şimdi gözler 2,6 dolarlık kritik direnç seviyesinde. Peki, hedef 3 dolar mı?
Teknik Görünüm Güçleniyor
Fiyat grafiğinde üst üste daha yüksek tepe ve dip seviyeleri oluşuyor. Bu durum net bir yükseliş trendine işaret ederken, alım hacminin geçmiş rallilere göre düşük seyretmesi dikkat çekiyor. 2,6 dolar seviyesinin aşılması, yatırımcı ilgisini yeniden artırabilir. Şu anki ana destek 2,3 dolarda bulunuyor.
RSI Yükselişi Destekliyor
Cumartesi günü RSI göstergesi 69 puana ulaşarak yeni bir zirveye çıktı. Ardından gelen satışlarla birlikte XRP fiyatı hafif gerilese de RSI'daki güçlü görünüm, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. RSI daha düşük bir dip yapmadığı sürece olumlu hava korunabilir.
Sıradaki Hedef 3 Dolar
Alım baskısının devam etmesi halinde XRP fiyatı önce 2,6 doları, ardından 3 doları test edebilir. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri, yükselişin sürdürülebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.