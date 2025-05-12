Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den umut dolu mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

XRP Fiyatında Yükseliş Sürüyor: Hedef 3 Dolar mı?

XRP Fiyatında Yükseliş Sürüyor: Hedef 3 Dolar mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple'ın kripto para birimi XRP, günlük yüzde 3,5'lik artışla yükseliş trendini sürdürüyor. Hafta sonunu pozitif kapatan XRP, 2,5 dolara kadar yükseldikten sonra kısa süreli bir geri çekilme yaşadı. Şimdi gözler 2,6 dolarlık kritik direnç seviyesinde. Peki, hedef 3 dolar mı?

Teknik Görünüm Güçleniyor

Fiyat grafiğinde üst üste daha yüksek tepe ve dip seviyeleri oluşuyor. Bu durum net bir yükseliş trendine işaret ederken, alım hacminin geçmiş rallilere göre düşük seyretmesi dikkat çekiyor. 2,6 dolar seviyesinin aşılması, yatırımcı ilgisini yeniden artırabilir. Şu anki ana destek 2,3 dolarda bulunuyor.

RSI Yükselişi Destekliyor

Cumartesi günü RSI göstergesi 69 puana ulaşarak yeni bir zirveye çıktı. Ardından gelen satışlarla birlikte XRP fiyatı hafif gerilese de RSI'daki güçlü görünüm, yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. RSI daha düşük bir dip yapmadığı sürece olumlu hava korunabilir.

Sıradaki Hedef 3 Dolar

Alım baskısının devam etmesi halinde XRP fiyatı önce 2,6 doları, ardından 3 doları test edebilir. Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri, yükselişin sürdürülebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Dün şampiyonluk kupasını kaldıran antrenör bugün takımdan ayrıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
title