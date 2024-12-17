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XRP coin geleceği: XRP fiyatı yükselecek mi, düşecek mi?

XRP coin geleceği: XRP fiyatı yükselecek mi, düşecek mi?
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Yeni yıla az bir süre kala popüler kripto para birimlerinin son durumuna ve geleceğine dair araştırmalar da hız kazandı. Özellikle Ripple davasıyla bilinen XRP için ise ayrı bir ilgi söz konusu. XRP fiyatı yükselecek mi, düşecek mi? sorularına yanıt olabilecek uzman isimlerin XRP coin geleceğine dair yorumları haberimizde...

XRP, son yedi günde yüzde 21, son 24 saatte ise yüzde 13 artış göstererek, haberin yazılış saatine göre 2,69 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu yükseliş, Ripple'ın USD'ye endeksli stabil kripto parası RLUSD'nin ağ üzerinde piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geliyor.

Ripple Labs'ın kurucu ortakları tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen XRP, şirketin tokenin ihraççısı olmadığını vurgulamasına rağmen, kripto para yatırımcıları Ripple Labs ile XRP arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyor. Örneğin, Ripple'ın yeni stabil kripto parasının New York düzenleyicileri tarafından onaylanması gibi olumlu haberler, XRP fiyatının yükseleceğine dair bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Obchakevich Research kurucusu Alex Obchakevich, verdiği demeçte, "XRP, son hafta içinde ilk 10 kripto para arasında en büyük büyümeyi gösterdi" dedi ve bu büyümenin aynı dönemde Bitcoin'in yüzde 10'luk kazancını önemli ölçüde geride bıraktığını belirtti.

XRP coin geleceği: XRP fiyatı yükselecek mi, düşecek mi?

Obchakevich, "XRP bir süredir bu boğa bayrağında konsolide oluyordu, ancak 2,60 dolar direncini aştığında, 4 dolara doğru hızla ilerleyeceğini düşünüyorum" diye ekledi.

Wintermute'ta tezgah üstü ticaret masası yöneticisi Jake Ostrovskis, Decrypt'e yaptığı açıklamada, "XRP, perakende çevrelerde 'bilinir' olmanın avantajını yaşarken, yeni ABD yönetimi etrafındaki iyimserlik, yatırımcıların potansiyel bir ETF lansmanını öngörmesine neden oluyor" dedi.

Bu yorumlar, New York varlık yöneticisi WisdomTree'nin Kasım ayı sonunda yaptığı başvurunun ardından geldi ve şirket, XRP spot ETF ürünü başlatma konusundaki ilgisini kayda geçirdi.

Bitrue borsasının baş pazarlama sorumlusu Adam O'Neill, ise "XRP ETF'lerinin 2025'te olası bir gelişme olmasıyla, bu coinin en geç ilk çeyrek sonunda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

O'Neill ayrıca, platformlarının "2025 boyunca XRP'ye olan talepte bir artış beklediğini" ve bunun birçok faktörün bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Şirketin düzenleyicilerle olan mücadelesinin "artık geçmişte kaldığını" ve XRP'nin "Trump'ın kripto dostu yönetiminden büyük fayda sağlayacağını" vurguladı.

XRP coin geleceği: XRP fiyatı yükselecek mi, düşecek mi?

O'Neill, XRP'nin "son 6 haftada yüzde 400'lük fiyat artışıyla hem kripto odaklı hem de geleneksel medyada geniş bir ilgi gördüğünü" de belirtti.

Bu arada, Ripple bugün RLUSD stabil kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bazı analistler bunun XRP'ye olan piyasa talebini artırmada rol oynayabileceğini düşünüyor.

Obchakevich, "RLUSD'nin lansmanı da önemli bir rol oynayacak ve Ripple'ın piyasadaki konumunu sağlamlaştırmasına ve büyümesini sürdürmesine olanak tanıyacak" dedi.

"Tahminlerime göre, RLUSD ilk günlerde 1 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle ilk 100 kripto para arasına girecek" diye ekledi.

O'Neill ayrıca, Ripple USD işlemlerinin "gaz ücreti olarak küçük bir miktar XRP yaktığını ve bunun zamanla XRP'nin kıtlığını artırarak coinin fiyatının yükselmesine katkı sağlayacağını" belirtti. Bu iki varlığın başarısının birbirine bağlı olduğunu ve yatırımcıların bu bağlantıyı fark ettiğini düşünüyor.

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