X'in Cashtags özelliği rekor işlem hacmine ulaştı

Bier hesabından yaptığı açıklamasında "Ticaret pilotumuzdan elde edilen toplu verilere dayanarak X, salı gecesinden bu yana küresel ölçekte tahminen 1 milyar dolarlık işlem hacmi sağladı." dedi.

Cashtags, ABD ve Kanada'daki iPhone kullanıcılarına hisse senetleri ve kripto paralara ait finansal verileri doğrudan zaman akışlarında görüntüleme imkânı sunuyor. Özellik, ilgili finansal araçlara ait gönderilere ve piyasa verilerine tek tıkla ulaşmayı sağlıyor.

X MONEY HAZIRLIĞI VE SÜPER UYGULAMA HEDEFİ

Cashtags lansmanı, Elon Musk'ın X'i bir süper uygulamaya dönüştürme hedefiyle örtüşüyor. Musk geçen ay, şirketin dijital cüzdan uygulaması X Money'e nisan ayında erken genel erişim açılacağını duyurmuştu. Uygulama kullanıcıdan kullanıcıya para transferi ve ödeme hizmetleri sunmayı hedefliyor. Platformun kripto para işlemlerine ne zaman kapı aralayacağı henüz netleşmedi. Mizuho analistleri bu hafta söz konusu hamlenin düzenleyici engellerle karşılaşabileceğini değerlendirdi.

Bier, X'in işlem gerçekleştirmeyeceğini ve aracı kurum işlevi üstlenmeyeceğini net biçimde ortaya koydu. Platforma finansal veri araçları ile bağlantı noktaları kazandırılacağını vurguladı. Nikita Bier, "X her zaman yatırımcılar için en iyi finansal haber kaynağı oldu. Zaman akışında okunanlar her gün milyarlarca dolarlık yatırım kararını şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Lansmandan bir gün önce kripto piyasasının zor bir yıl geçirdiğini paylaşan Bier, "Belki bunu düzeltmek için bir şeyler başlatmalıyız." demişti. Solana Labs danışmanlığı da yürüten Bier, X bünyesine geçen yıl haziranda katıldı.