World Liberty Financial'ın Hazine Planı TRUMP Meme Coin'i Yükseltecek mi?

World Liberty Financial'ın Hazine Planı TRUMP Meme Coin'i Yükseltecek mi?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, World Liberty Financial (WLFI) ile TRUMP meme coin arasında yeni bir ortaklık kurulduğunu açıkladı. Gelişme, kripto para piyasasında yankı uyandırırken etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

WLFI, TRUMP Coin'e Yatırım Yapacak

TRUMP temalı meme coin, açıklamanın ardından yüzde 7 değer kazanarak 10,37 dolara yükseldi. Eric Trump, WLFI'nin uzun vadeli hazine yatırımı kapsamında TRUMP coin satın alacağını duyurdu. WLFI, Trump ailesiyle ilişkili bir finans şirketi olarak biliniyor.

Aynı açıklama şirketin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Ortaklık, "vatansever değerlerle kripto yeniliğini buluşturan bir hamle" olarak lanse edildi. WLFI yatırımcıları ve destekçileri, bu iş birliğinin projeye ivme kazandıracağı görüşünde.

İçeriden Bilgiyle İşlem ve Etik Endişeler

Destekleyici yorumların yanında, çok sayıda eleştiri de geldi. Kripto para topluluğunda bazı isimler bu gelişmenin etik dışı olduğunu savunuyor. WLFI danışmanı olduğu belirtilen Ogle'ın gerçekleştirdiği işlemler, spekülasyonları güçlendirdi.

Ogle önce 1 milyon dolarlık TRUMP short pozisyonu açtı ve 188 bin dolar zararla kapattı. Ardından aynı token'a 3 milyon dolarlık long pozisyonla yeniden giriş yaptı. Eğer coin fiyatı 8 doların altına düşerse, pozisyonunun likide olacağı ifade ediliyor.

Bu işlemler, FTX'in tartışmalı ticaret kolu Alameda Research'e benzetildi. New York Times'ın Nisan 2025 tarihli araştırmasına göre, WLFI'nin yüzde 60'ı Trump ailesine bağlı bir yapı tarafından kontrol ediliyor. Şirketin gelirinin yüzde 75'inin ise TRUMP coin satışından geldiği belirtiliyor.

Yasal Belirsizlik ve Çıkar Çatışması Tartışmaları

TRUMP coin'in yasal statüsü de tartışma konusu. SEC, token'ı spekülatif ve topluluk temelli bir varlık olarak görüp menkul kıymet saymazken, CFTC tarafından emtia olarak değerlendiriliyor. Trump'ın kripto danışmanı David Sachs ise ocak ayında coin'in "koleksiyon ürünü" olduğunu söylemişti.

Bazı yatırımcılar, Eric Trump'ın daha önce Ethereum ile ilgili yaptığı tavsiyeyi hatırlatarak, benzer bir düşüş senaryosundan endişe ediyor. Eric Trump, yatırımcılara Ethereum almalarını önerdikten sonra ETH fiyatı bir ay içinde yüzde 50 düşmüştü.

Pump Endişesi: Stratejik Yatırım mı, Manipülasyon mu?

Forbes'un Mayıs 2025 tarihli raporuna göre WLFI, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 550 milyon dolar gelir elde etti. Bunun yaklaşık 400 milyon dolarlık kısmının aileye aktarıldığı öngörülüyor. Aynı dönemde bazı içeriden kişilerin TRUMP coin'de stratejik short işlemler yaptığı da iddialar arasında.

Tüm bu gelişmelerin ardından yatırımcılar şu sorunun yanıtını arıyor: TRUMP coin, uzun vadeli bir yatırım planı mı yoksa yeni bir manipülasyon dalgasının parçası mı?

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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