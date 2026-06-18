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Warsh'ın ilk Fed toplantısı kripto piyasasını sarstı

Warsh'ın ilk Fed toplantısı kripto piyasasını sarstı
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Kripto paralar, ABD Merkez Bankası Fed'in Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantısında faizi sabit tutup şahin ekonomik projeksiyonlar açıklamasının ardından geriledi.

Başlıca kripto paralar çarşamba günü, Fed'in faizi sabit tutmasına karşın şahin ekonomik projeksiyonlar yayımlamasıyla değer kaybetti. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,2 düşüşle 64.150 dolar civarında işlem görürken Ethereum yüzde 3,6 geriledi.

Diğer büyük kripto paralardan XRP ve Solana yaklaşık yüzde 3 düştü. Bir gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Hyperliquid'in HYPE'ı ise yüzde 1,5 değer kaybederek 72 dolara indi. En büyük 30 kripto parayı izleyen GMCI 30 endeksi yaklaşık yüzde 2,6 gerileyerek yıl başından bu yana kaybını yüzde 36'ya taşıdı.

Karar sonrası geleneksel güvenli liman varlıkları da zayıfladı. Altın yüzde 2,2, gümüş ise daha sert biçimde yüzde 4 düştü. 21Shares kıdemli kripto araştırma stratejisti Matt Mena, "Genel tabloda kripto piyasası şahin bir makro arka planı sindirirken en güçlü isimlerde rotasyon ve gerçek talep belirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

FED İLK WARSH TOPLANTISINDA FAİZİ 12-0 SABİT TUTTU

Federal Açık Piyasa Komitesi, hedef federal fon faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmak için 12-0 oy kullandı. Önceden fiyatlanmış ve beklenen bu kararın yanı sıra politika yapıcılar enflasyon tahminlerini yükseltti ve faiz indirimine martta öngördüklerinden daha yavaş bir yol işaret etti.

Mena, faizin sabit tutulmasının tümüyle beklendiğini ancak bunun Warsh başkanlığındaki ilk toplantı olması nedeniyle alışılmadık bir ağırlık taşıdığını söyledi. Aynı isim, asıl sinyalin güncellenen projeksiyonlardan geldiğini belirterek revize tahminlerin, jeopolitik gerilimlerin yatışması ve enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen politika yapıcıların enflasyon baskılarından endişeli olduğunu gösterdiğini ekledi.

WARSH POWELL'IN YÖNLENDİRME DİLİNİ KALDIRDI

Çarşamba günkü toplantı, Warsh'ın Fed politikasını nasıl ileteceğine dair ilk ipucunu da verdi. Toplantının açıklaması, eski Başkan Jerome Powell döneminde yayımlananlardan belirgin biçimde daha kısaydı ve Powell'ın görevi boyunca kullandığı ileriye dönük yönlendirme dilini tümüyle dışarıda bıraktı.

Warsh bu biçimi, piyasa beklentilerini yönlendirmek yerine "gerçekleri" sunmaya odaklı olarak tanımladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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