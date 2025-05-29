WalletConnect Token (WCT) Fiyatı Neden Yükseldi?

Cüzdanlar arası bağlantı protokolü WalletConnect'in yerel token'ı WCT, Solana entegrasyonu kapsamında dağıtılacak airdrop planlarıyla yeniden yatırımcı ilgisini üzerine çekti. Özellikle Jupiter üzerinden stake yapan kullanıcıların airdrop listesine eklenmesi, token'a olan talebi artırdı.

WalletConnect Foundation tarafından yapılan açıklamaya göre, Solana'daki kullanıcılar için 5 milyon WCT'lik bir dağıtım planlanıyor. Airdrop sürecinin dağıtımında Phantom, Backpack ve Solflare gibi popüler cüzdanlar da görev alacak. Hedeflenen kullanıcı profili ise ağı aktif şekilde kullanan, stake eden ve projelere katkı sağlayan kişiler olacak.

WCT'nin yükselişini destekleyen bir diğer gelişme de, token'ın bu ay sonunda Solana ağında resmen kullanıma açılacak olması. Entegrasyonun, Wormhole'un "Native Token Transfers" protokolü aracılığıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçmişte Ethereum ve Optimism ağlarında da benzer bir airdrop süreci yürüten WalletConnect, 2024 yılında toplam 50 milyon WCT'yi erken katkı sağlayanlara dağıtmıştı. Bu başarılı deneyimin ardından yatırımcılar, yeni airdrop'un da ciddi bir etki yaratabileceğini düşünüyor.

Henüz airdrop takvimi ve hak sahipliği detayları netleşmiş değil. Ancak piyasadaki beklenti, Solana hamlesiyle birlikte WCT'nin çoklu zincir desteğiyle daha fazla kullanıcıya ulaşacağı yönünde.

Yalnızca son bir ayda yüzde 270'in üzerinde yükselen WCT, kripto piyasasında dikkat çeken altcoin'ler arasında yerini almış durumda.