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Wall Street tarihinde bir ilk: MSTR işlem hacminde liderliğe yükseldi

Wall Street tarihinde bir ilk: MSTR işlem hacminde liderliğe yükseldi
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MicroStrategy, 4,6 milyar dolarlık rekor Bitcoin alımıyla kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Şirketin sıfır faizli tahvil ihracıyla finanse ettiği bu dev alım, Bitcoin varlıklarının toplam değerini 29,7 milyar dolara yükseltti. Bu gelişme MSTR hissesinin bir günde yüzde 43'ten fazla değer kazanmasını sağladı.

Kurumsal Bitcoin yatırımının öncüsü MicroStrategy, Bitcoin (BTC) alım stratejisini yeni bir seviyeye taşıdı. Şirket, geçen hafta gerçekleştirdiği 51.780 BTC'lik alımla toplam Bitcoin maliyetini 16,5 milyar dolara ulaştırdı. Bu hamle MSTR hissesini Amerika'nın en çok işlem gören hissesi konumuna getirdi.

MSTR Hissesi Wall Street Tarihine Geçti

Michael Saylor'ın 1989'da kurduğu MicroStrategy, iş zekası firması kimliğinden Bitcoin yatırım aracına dönüşümünü devam ettiriyor. Şirket pazartesi günü, daha önce duyurulan dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracını 2,6 milyar dolara yükseltti.

Sadece kurumsal yatırımcılara sunulan ve yüzde 0 faiz taşıyan bu tahviller, nakde veya hisse senedine dönüştürülebiliyor. Finansal kaynaklar öncelikli olarak Bitcoin alımında kullanılacak.

MSTR hissesi, verilere göre SPY ve TSLA gibi büyük oyuncuları geride bıraktı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu durumu "yıllar sonra ilk kez görülen bir gelişme" olarak değerlendirdi.

T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) yaklaşık yüzde 50 değer kazandı ve en çok işlem gören sekizinci hisse konumuna yerleşti. MSTR hisseleri ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 910 kazanç sağladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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