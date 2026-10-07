Wall Street rekor kırarken Bitcoin geride kaldı

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6 Ekim'de S&P 500, Nasdaq 100 ve Nasdaq Composite endeksleri gün içinde rekor seviyeleri gördü. Bitcoin ise aynı gün 86 bin doların üzerine iki kez çıktıktan sonra kazanımlarının bir bölümünü geri verdi. Gece saatlerinde yaklaşık 85 bin 600 dolara gerileyen fiyat, 87 bin doların altında kaldı.

Böylece Wall Street'teki yükseliş, Bitcoin'de benzer güçte bir harekete dönüşmedi. Son 24 saatte yaklaşık 85 bin 100 ile 86 bin 650 dolar arasında hareket eden kripto para, ekim ayına başladığı yaklaşık 83 bin 700 doların üzerinde kalmayı başardı.

WALL STREET'TE FAİZ BEKLENTİSİ DESTEK VERİYOR

ABD borsalarındaki iyimserliğin arkasında, faiz artışlarına ilişkin beklentilerin hafiflemesi bulunuyor. Yatırım şirketi Mosaic Asset Company, beklentilerin altında kalan enflasyon ve istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faizleri sabit tutacağı görüşünün güçlendiğini belirtti.

Şirkete göre faiz artışlarının yavaşlaması, hisse piyasasında daha kalıcı bir yükselişi destekleyebilir. Yine de endekslerdeki rekorlar, bütün hisselerin aynı güçte yükseldiği anlamına gelmiyor. Mosaic, önceki hafta büyük borsalardaki hisselerin yalnızca yüzde 25'inin 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunduğuna dikkat çekti.

BİTCOİN'DE 87 BİN DOLAR ENGELİ SÜRÜYOR

Hisse piyasasındaki olumlu havanın Bitcoin'e yansıması için fiyatın yakın dirençlerini aşması gerekiyor. Kripto analiz platformu Material Indicators'ın kurucu ortağı Keith Alan, 6 Ekim tarihli değerlendirmesinde 86 bin 500 doları direnç olarak gösterdi. Bu seviyenin ardından 87 bin dolar bölgesi izleniyor.

Alan, aşağı yönde 85 bin 500 dolardaki kısa vadeli desteği ve 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 83 bin 500 doları öne çıkardı. Analistin bu seviyeleri destek olarak izlemesi, fiyatın mutlaka oradan döneceği anlamına gelmiyor.

Bitcoin için ilk sınav, 86 bin 500-87 bin dolar aralığının üzerinde tutunabilmek olacak. Bu bölge aşılamadığı sürece Wall Street'teki rekorlara eşlik eden kalıcı bir yükselişten söz etmek güçleşiyor.