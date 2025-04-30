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Wall Street devleri Bitcoin ETF yatırımlarına yeşil ışık yakıyor

Wall Street devleri Bitcoin ETF yatırımlarına yeşil ışık yakıyor
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Bitwise Yatırım Müdürü Matt Hougan, 10 trilyon dolardan fazla müşteri varlığını yöneten dört büyük aracı kuruluşu olan Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo ve UBS'nin yıl sonuna kadar Bitcoin borsada işlem gören fonlarına tam erişim sağlayacağını öngördü. Bu gelişme, ETF'lerin kullanılabilirliğini yaklaşık dört kat artırabilir ve 2025'te rekor yatırım akışının önünü açabilir.

Ocak 2024'te ABD'de piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF'leri, Bitwise'ın BITB fonu da dahil olmak üzere, başlangıçta analistlerin beklentilerinin altında ilgi topladı. Hougan başlangıçta, büyük finansal kuruluşların desteğinin 2024'ün ilk yarısında gelebileceğini düşünmüştü. Şimdi ise bu desteğin yıl sonuna kadar gerçekleşeceğini ve Bitcoin ETF pazarında yeni bir dönem başlatacağını vurguluyor.

Bitcoin ETF Pazarı 2025'te Rekor Yatırıma Hazırlanıyor

Büyük aracı kuruluşlar, ulusal finansal danışman ağlarına sahip tam hizmet veren yatırım firmaları olarak tanımlanıyor. Matt Hougan, bu kuruluşların Bitcoin ETF'lerine destek vermesinin, ürünün erişilebilirliğini önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas da benzer bir yorumda bulunarak, bu desteğin "bir ürünü Whole Foods veya büyük bir gıda mağazasının rafına koymak gibi" olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley geçen ağustos ayında varlık danışmanlarının BlackRock ve Fidelity'nin Bitcoin ETF'lerini bazı müşterilere önermesine izin vermeye başladı. Ancak bu hizmet, vergilendirilebilir aracılık hesaplarında en az 1,5 milyon dolar net değere sahip müşterilerle sınırlıydı. Hougan çarşamba günü müşterilerine gönderdiği notta, platformların genel olarak danışmanlarının Bitcoin ETF'lerine kolay erişimine henüz izin vermediğini ancak durumun "hızla değiştiğini" belirtti.

Aracı kuruluşların kabulü, Bitcoin ETF'lerine rekor net girişler beklemesinin nedenleri arasında. Verilere göre ABD spot Bitcoin ETF'leri geçen yıl Nisan sonuna kadar 11,8 milyar dolar girişi çekmişti ve 2023 sonunda toplam 35,4 milyar dolara ulaşmıştı. 2024 başından bu yana ise ETF'ler, Bitcoin'in fiyat düşüşü nedeniyle sadece 4 milyar dolardan biraz fazla çekebildi.

Hougan, Ulusal Aracı Kuruluş Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Bitcoin'e kurumsal güvenin hızla arttığını vurguladı. Büyük kuruluşların Bitcoin'e olan inancının, Coinbase, Fidelity gibi firmalardan BlackRock'a, dünyanın en büyük hedge fonlarından kurumsal yatırımcılara kadar genişlediğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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