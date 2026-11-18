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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan üçüncü çeyrek bildirimlerine göre Goldman Sachs'ın spot Bitcoin (BTC) ETF'lerindeki payı 30 Eylül itibarıyla 1,28 milyar dolara yükseldi. Bankanın payı haziran sonunda yaklaşık 580 milyon dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT'teki payı da 2,35 milyar dolara çıktı. Bankanın elindeki IBIT hisselerinin sayısı haziran sonuna göre yüzde 103 artarak yaklaşık 49,6 milyon adede ulaştı.

GOLDMAN SACHS BEŞ FONDA PAY TAŞIYOR

Goldman Sachs beş ayrı Bitcoin fonunda pay taşıyor. Bankanın Fidelity'nin fonundaki hisse sayısı 105 bin 840'tan 5,48 milyon adede çıkarak 52 kat arttı. Morgan Stanley'nin Bitcoin fonunda ise ilk kez 47,9 milyon dolarlık pay alındı.

Yatırım şirketi Brevan Howard'ın IBIT payı yüzde 211 artarak 22,4 milyon hisseye ve yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı. Tudor da IBIT'teki hisse sayısını yaklaşık iki katına çıkararak payını 64,6 milyon dolara yükseltti.

Citigroup'un IBIT payı yüzde 50,1, Barclays'inki yüzde 48 arttı. Jane Street ise IBIT'teki hisselerini yüzde 18,7 azaltırken Fidelity'nin fonundaki payını 509,2 milyon dolara çıkardı.

GOLDMAN STRATEGY PAYINI YARIYA İNDİRDİ

Aynı bildirimler, bankaların dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy'deki hisselerini azalttığını gösterdi. Goldman Sachs'ın Strategy hisseleri yüzde 52 azalarak 2,76 milyon adede, Wells Fargo'nunki yüzde 33 düşüşle 1,34 milyon adede geriledi.

Bildirimler 30 Eylül itibarıyla durumu yansıtıyor ve sonraki işlemleri göstermiyor. IBIT'in hisse fiyatı eylül sonundaki 47,34 dolardan pazartesi kapanışında 36,79 dolara geriledi. Bu fiyatla Wells Fargo'nun payının değeri yaklaşık 1,82 milyar dolara iniyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar, 9-13 Kasım haftasında 1,07 milyar dolar çıktı.

Bitcoin de 15 Kasım'da 62 bin dolara kadar geriledi. Yayım sırasında Bitcoin 64 bin 600 dolardan işlem görüyor.