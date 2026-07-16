Volvo tedarikçi işlemleri için kendi kripto parasını test ediyor

Volvo Kamyon Operasyonları'nın bilgi yönetimi, yapay zeka ve analiz başkanı Ivan Branco, Cardano Foundation'a verdiği röportajda projenin sınır ötesi işlemleri basitleştirmeye yönelik kurum içi bir keşif olduğunu söyledi. Branco, belirli nakliye tedarikçileriyle birlikte malzeme tedarikçisi, nakliye tedarikçisi ve şirketin kendisi arasındaki işlemler için bu amaca özel oluşturulmuş bir kripto parayla kapalı bir ortam kurup kuramayacaklarını araştırdıklarını belirtti.

Deneme, halka açık işlem gören bir kripto para yaratmak yerine Volvo'yu malzeme ve nakliye tedarikçileriyle bağlayan kapalı bir çevreye odaklandı. Şirket, tokenın teknik tasarımını, hangi blok zinciri ağını kullandığını ya da testin gerçek ekonomik değer taşıyan işlemler içerip içermediğini açıklamadı.

DİJİTAL ÜRÜN PASAPORTU İZLENEBİLİRLİK İLGİSİNİ ARTIRDI

Volvo Group, blok zincirini tedarik zinciri kayıtları ve ürün izlenebilirliği için de inceliyor. Branco, ürünler şirkete ulaşmadan önce birden çok tedarikçiden geçtiği için parçaların menşe ülkesini takip etmenin zorluğuna dikkat çekti. Yöneticiye göre bu takip, yaptırımlar ve ticaret kısıtlamaları söz konusu olduğunda kritik hale geliyor.

Branco, Rusya-Ukrayna sürecinde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya mal gönderilmemesini istemesini örnek göstererek malların ithalatçılar aracılığıyla yeniden satılıp Rusya'ya ulaşması halinde şirketin sorumlu tutulabileceğini söyledi. Paylaşımlı bir blok zinciri, katılımcı şirketlere değiştirilmesi daha zor kayıtlara erişim sağlarken ayrı sistemlerdeki bilgileri karşılaştırma ihtiyacını azaltabiliyor. Proje ayrıca Avrupa'da yaygınlaşması beklenen Dijital Ürün Pasaportu ve yeniden üretim gibi alanlarda ürün takibini destekleyebilir.

VOLVO CARS 2019'DAN BERİ KOBALTI ZİNCİRDE İZLİYOR

Volvo Group, kripto parayı halka sürmeyi ya da sistemi tüm operasyonlarına yaymayı planladığını açıklamadı. Girişim kurum içi bir keşif olmayı sürdürüyor ve sanayi ölçeğinde kullanıma ulaşmadı. Branco, mevcut sistemlerle entegrasyon, ölçeklenebilirlik, bakım ve şirket içinde teknolojinin sınırlı anlaşılması gibi kurumsal blok zinciri benimsemesinin önündeki engellere de değindi.

Buna karşın Volvo'nun blok zinciriyle ilişkisi eskiye dayanıyor. Grubun kardeş şirketi Volvo Cars, 2019'dan bu yana blok zincirini özellikle elektrikli araç bataryalarındaki kobaltın izlenmesinde daha kapsamlı biçimde kullandı. Şirket, tedarik zinciri teknolojisi firması Circulor ile çalışarak kobaltın çatışma ya da çocuk işçilikle bağlantılı kaynaklardan gelip gelmediğini takip etmeyi amaçladı. Benzer uygulama daha sonra İsveçli elektrikli araç şirketi Polestar'a da uzandı. Şirkete özel kripto para denemesi ise malzeme takibinin ötesine geçerek aynı tedarik ağındaki şirketler arasındaki işlemlere ve paylaşımlı kayıtlara odaklanmasıyla farklılaşıyor.