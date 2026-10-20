Visa kriptoyla ödemeyi kolaylaştırıyor

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Mesh'in duyurusuna göre, sisteme katılan cüzdan ve platformların kullanıcıları alışveriş öncesinde paralarını banka hesabına aktarmadan veya ayrı bir kripto kartına yükleme yapmadan ödeme yapabilecek. İşlemler, desteklenen uygulamalarda oluşturulacak Visa ödeme bilgileri üzerinden yürütülecek.

Kullanıcıların mağazalarda standart temassız ödeme terminallerinden, internette ise mevcut ödeme ekranlarından yararlanması planlanıyor. İşyerlerinin yeni cihaz alması veya ödeme kabul sistemini değiştirmesi gerekmeyecek.

DÖNÜŞÜMÜ MESH YÖNETECEK

Alışveriş tutarının hangi bakiyeden karşılanacağını ve para birimleri arasındaki dönüşümü Mesh yönetecek. Altyapı, desteklenen kripto para, stablecoin ve geleneksel para bakiyelerini birbirine bağlayacak. Stablecoinler, değeri dolar gibi bir varlığa bağlı tutulması amaçlanan kripto paraları ifade ediyor.

İşyerine ödeme, Visa'nın mevcut ağı üzerinden geleneksel para cinsinden ulaşacak. Böylece müşterinin kripto bakiyesini kullanması, satıcının doğrudan kripto para kabul etmesini gerektirmeyecek. Dönüşüm, kullanıcının alışveriş öncesinde ayrı bir işlem yapmasına gerek kalmadan ödeme sırasında gerçekleştirilecek.

Cüzdan sağlayıcıları hizmeti tek bir Mesh bağlantısıyla sunabilecek. Şirketler kendi kart programlarını kurup yönetmek zorunda kalmayacak. Mesh, sisteme katılımın yanı sıra müşteri kimlik doğrulama süreçlerini de üstlenecek.

VISA AĞINA ERİŞİM İÇİN TAKVİM BEKLENİYOR

Visa'nın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan işyeri ağı, ortaklığın ulaşmayı hedeflediği ölçeği oluşturuyor. Bu sayı, yeni hizmetin bütün ülkelerde ve tüm cüzdanlarda kullanıma açıldığı anlamına gelmiyor.

Mesh, ilk erişim kapsamını, desteklenen cihazları ve katılımcı platformları uygulama takvimi netleştikçe duyuracağını belirtiyor. Kullanıcıların hizmetten yararlanabilmesi, bakiyelerini tuttukları platformun sisteme dahil olmasına bağlı olacak.