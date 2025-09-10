Vietnam kripto piyasası için 5 yıllık pilot başlattı

Vietnam Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc'un imzaladığı karar, kripto varlık sektöründe yeni bir dönem başlattı. Hemen yürürlüğe giren düzenlemeler, sektörde sıkı kontrol mekanizmaları oluşturuyor. Bu adım, Vietnam'ın kripto para benimsenme konusundaki liderliğini sağlamlaştırıyor.

Vietnam Fiat Destekli Kripto Varlıkları Yasakladı

Vietnam Hükümeti bildirdiğine göre pilot program kripto işlemlerinin ihraçtan ticarete kadar tüm aşamalarında Vietnam dongu kullanımını zorunlu kılıyor. Bu düzenleme, ülkenin finansal egemenliğini koruma amacı taşıyor.

Yeni çerçeve, kripto varlık ihraççılarının Vietnam işletmeleri olmasını ve Şirketler Kanunu kapsamında şirket veya anonim şirket olarak tescil edilmesini şart koşuyor. Bu gereksinim, yerel kontrolü artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Program, kripto varlıkların desteklenmesi konusunda katı kısıtlamalar getiriyor. Fiat para birimleri ve menkul kıymetlerle desteklenen varlıkların ihracına kesin yasak getirirken sadece gerçek varlıklara dayalı projeler onaylanacak.

Kripto varlıkların yabancı yatırımcılara sunulması da Maliye Bakanlığı tarafından lisanslanan kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu sistem, uluslararası sermaye girişini kontrollü şekilde yönetmeyi hedefliyor.

Vietnam hükümeti, pilot uygulamanın ihtiyat, kontrol, güvenlik, şeffaflık, verimlilik ilkeleri ve katılımcıların hak ve çıkarlarının korunması temelinde yürütüleceğini vurguluyor. Bu yaklaşım, kripto sektöründe yenilik ile düzenleme arasında denge kurmayı amaçlıyor.