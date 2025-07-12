Upexi 200 milyon dolarlık dev Solana yatırımını açıkladı

Geleneksel sektör şirketlerinin kripto para varlıklara yatırım eğilimi hızla artıyor. Upexi'nin bu hamlesi, tüketici ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kripto hazinesi stratejisini nasıl merkeze aldığını gösteriyor. Şirket nisan ayından bu yana kararlı SOL birikimi gerçekleştiriyor ve tokenlaştırma planlarıyla geleneksel finans ile DeFi arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Geleneksel Sektörden Kripto Para Dünyasına Yatırımlar Sürüyor

Upexi (UPXI), adi hisse senedi ve dönüştürülebilir senetlerin birleşik özel yerleştirmesi ile 200 milyon dolar toplamayı planlıyor. Bu kaynak, şirketin daha fazla SOL satın alma stratejisine yönlendirilecek.

Kurumsal yatırımcılara, nitelikli alıcılara ve firmanın kendi Genel Müdürü Allan Marshall'a hisse başına 4 dolardan yaklaşık 12,5 milyon adi hisse senedi satılması sonucu şirket yaklaşık 50 milyon dolar net gelir elde etti. Hisse senedi arzının 14 Temmuz civarında kapanması bekleniyor.

Kripto odaklı girişim sermayesi Big Brain Holdings öncülüğündeki menkul kıymet anlaşmasından 150 milyon dolar daha sağlanacak. Bu anlaşmada kilitli ve spot Solana, dönüştürülebilir senet alımı için takas edilecek.

Dönüştürülebilir senet arzı 16 Temmuz'da veya civarında kapandığında, şirket bu arzın altında yatan SOL'u kripto hazinesine dahil edecek. Mevcut fiyatlarla yaklaşık 273 milyon dolar değerinde 1,65 milyon SOL'a sahip olmayı ve daha önce açıkladığı 735.692 SOL'un iki katından fazlasına ulaşmayı bekliyor.

Yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri firması Alliance Global Partners, Upexi'nin her iki arzı için tek yerleştirme acentesi olarak görev yapıyor.

Upexi ortak hisseleri UPXI, Nasdaq'da hisse başına 5,29 dolardan işlem gördü ve yayın tarihi itibariyle son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 5,81 yükseldi. Firma, tokenlaştırılmış varlık yönetimi firması Superstate'in SEC kayıtlı platformu Open Bell aracılığıyla halka açık hisse senedini Blockchain'e taşımayı planlıyor.