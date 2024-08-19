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Ünlü basketbolcunun NFT davasında karar çıktı

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Shaquille O'Neal'ın Astrals NFT projesiyle ilgili dava sürecinde önemli bir karar açıklandı. Açıklanan karara göre O'Neal'ın projede yalnızca satıcı olarak yer aldığı, kontrol edici bir rolünün olmadığına hükmedildi.

NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın Solana tabanlı NFT projesi Astrals davasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü basketbolcu, projede "satıcı" olarak tanımlanırken, "kontrol edici" sıfatından muaf tutuldu.

Shaquille O'Neal Satıcı Olarak Tanındı Kontrol İddiaları Reddedildi

Ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal, kripto para dünyasındaki yatırımlarıyla yine gündemde. Miami'de görülen bir davada, O'Neal'ın Solana Blockchain ağı üzerinde kurulu Astrals adlı NFT projesine yönelik bazı suçlamalar ele alındı.

Mahkeme, O'Neal'ın projedeki rolünü "satıcı" olarak tanımlarken, "kontrol edici" sıfatını reddetti. Bu karar, kripto varlıkların yasal statüsü konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Astrals projesi, dijital dünyada büyük ilgi gören metaverse kavramını merkeze alıyor. Proje kapsamında, Astralverse adı verilen sanal bir evren ve bu evrende kullanılmak üzere 10.000 adet özel tasarım avatar üretildi. Projenin bir diğer ayağı ise merkezi olmayan bir yönetim sistemi olan DAO ve bu sistemin yönetim tokenı Galaxy olarak öne çıkıyor.

O'Neal'ın projeyi sosyal medya platformlarında tanıttığı ve NFT'lerin değerinin 30 SOL'a ulaşacağını öngördüğü biliniyor. Davacılar, ünlü basketbolcunun FTX kripto para borsasının çöküşü sırasında bile projeyi desteklemeye devam ettiğini, sonrasında ise projeden çekildiğini iddia ediyor.

Yargıç Federico Moreno, O'Neal'ın projede gerçek bir kontrol gücü olmadığına hükmetti. Bununla birlikte, O'Neal'ın projenin satışlarını başarıyla teşvik ettiği gerekçesiyle "satıcı" olarak kabul edilmesine karar verdi.

Davanın bir diğer önemli noktası, Astrals NFT'leri ve Galaxy tokenlarının finansal menkul kıymet olup olmadığı tartışması oldu. Mahkeme, bu varlıkların menkul kıymet olmadığı yönündeki itirazı reddetti.

O'Neal'ın hukuk ekibi, müvekkillerinin ne satıcı ne de kontrol eden kişi olmadığını ayrıca projedeki dijital varlıkların yasal olarak menkul kıymet sayılamayacağını savunuyor. Mahkeme, O'Neal ve Astral Project'e savunmalarını sunmaları için 12 Eylül tarihine kadar süre tanıdı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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