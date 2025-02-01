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Uniswap v4 çoklu Blockchain ağlarında kullanıma sunuldu

Uniswap v4 çoklu Blockchain ağlarında kullanıma sunuldu
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Merkeziyetsiz borsa protokolü Uniswap'in dördüncü versiyonu, Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet ve Base Blockchain ağlarında aktif hale geldi. Hook sistemiyle geliştirici platformuna dönüşen protokol, likidite sağlama özelliğini kullanıma açtı. Takas işlevinin önümüzdeki günlerde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

Uniswap protokolü önemli bir dönüşümden geçiyor. Hook'ların tanıtılmasıyla birlikte bir geliştirici platformuna dönüşen Uniswap v4, likidite mimarisiyle işlem hızını optimize ediyor ve maliyetleri düşürüyor. Yeni versiyon, Uniswap V3'ün sermaye verimliliği kazanımlarını daha da ileriye taşıyan mimari iyileştirmeler getiriyor.

Uniswap v4 Geliştirici Ekosistemi İçin Yeni Dönem Başlatıyor

Uniswap Labs tarafından geliştirilen dördüncü versiyon, protokolü bir geliştirici platformuna dönüştürüyor. Hook'lar olarak adlandırılan özel sözleşmeler, geliştiricilere havuzlar, takaslar ve likidite sağlayıcı pozisyonlarını özelleştirme imkanı tanıyor.

Protokol, tek bir akıllı sözleşme üzerinden likiditeyi birleştiren singleton mimarisi ile güçlendirildi. Bu yapı, işlemlerin daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleşmesini sağlıyor.

Güvenlik konusuna özel önem verilen Uniswap v4, dokuz ayrı denetimden geçti. 15,5 milyon dolarlık hata ödül programında hiçbir kritik güvenlik açığı tespit edilmedi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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