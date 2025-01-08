Ulusal rezervlerde Bitcoin dönemi başladı

Dünya genelinde merkez bankaları ve hükümetler, ekonomik istikrarı artırmak amacıyla Bitcoin'i ulusal rezerv varlığı olarak değerlendirmeye başladı. Çek Cumhuriyeti'nden ABD'ye, liderler kripto para biriminin potansiyelini tartışırken, Bitcoin yatırımları ulusal ekonomi politikalarında yeni bir sayfa açıyor.

Global Sahada Bitcoin Devrimi Yaşanıyor

Dünya genelinde merkez bankaları, ulusal rezervlerini Bitcoin ile güçlendirme konusunda adımlar atmaya başladı. Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl, yaptığı açıklamada, döviz rezervlerini çeşitlendirme planları kapsamında Bitcoin alımını gündemlerine aldıklarını duyurdu. Michl, sınırlı miktarda Bitcoin alımı planladıklarını belirtirken, yatırımın büyük ölçekli olmayacağının altını çizdi.

Yedi kişilik banka yönetim kurulunun onayı gereken bu girişim hakkında, kurul danışmanı Janis Aliapulios, şu an için somut bir Bitcoin yatırım planı olmadığını ancak gelecekte bu seçeneğin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Donald Trump'ın 2024 Kasım seçimlerindeki zaferinin ardından, Bitcoin'in stratejik bir varlık olarak tanınması ve ulusal Bitcoin rezervi oluşturulması önerisi gündeme geldi. Senatör Cynthia Lummis başta olmak üzere çeşitli yetkililer, Bitcoin'in sınırlı arz özelliğinin enflasyona ve dolar değer kaybına karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

Küresel ölçekte İsviçre, Bitcoin'i resmi rezerv varlığı olarak değerlendirmek üzere referandum hazırlığı yaparken, Almanya'dan Christian Lindner ve Hong Kong'dan Wu Jiezhuang gibi isimler de ulusal ekonomilerde Bitcoin'in önemini vurguluyor. Rusya ise Batı yaptırımlarını aşmak ve dolar bağımlılığını azaltmak amacıyla kripto para birimlerine yönelişini sürdürüyor.

TradingView verilerine göre Bitcoin, geçen yıl yüzde 131'lik artış kaydederken, altındaki yükseliş yüzde 30 seviyesinde kaldı. Blockchain uzmanı Anndy Lian, Bitcoin'in ulusal rezerv varlığı olarak benimsenmesinin küresel finans sisteminde önemli değişimlere yol açabileceğini belirtti. Lian ayrıca, fiyat dalgalanmalarının ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in öncülüğünde hazırlanan Bitcoin Yasası ile ABD'de kripto paranın yasal zemini güçlenmeye devam ediyor. Bu düzenlemelerin, Bitcoin'in uluslararası alanda stratejik bir varlık olarak konumunu pekiştirmesi bekleniyor.