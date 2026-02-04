UBS, özel bankacılık müşterilerine kripto erişimi sunmayı planlıyor

UBS Group AG, özel bankacılık müşterilerine kripto para piyasalarına doğrudan erişim sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Banka, Çarşamba günü açıkladığı kazanç raporunda bu planı teyit ederek, tokenize varlık altyapısı oluşturmaya yönelik çok yıllık stratejisinin bir parçası olarak konumlandırdı.

ERMOTTI: "ALTYAPIYI İNŞA EDİYORUZ"

UBS CEO'su Sergio Ermotti, yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamada, "Çekirdek altyapıyı inşa ediyor ve bireysel müşteriler için kripto erişiminden kurumsal müşteriler için tokenize mevduat çözümlerine kadar hedefli teklifler geliştiriyoruz." dedi. Ermotti, bankanın blockchain benimsemesinde öncü olmak yerine "hızlı takipçi" rolünü tercih ettiğini belirterek, planların üç ila beş yıllık bir zaman dilimine yayıldığını ve mevcut varlık yönetimi ile kurumsal bankacılık hizmetlerinin yanında konumlandırılacağını ifade etti.

Bu gelişme, UBS için önemli bir sermaye büyümesi dönemine denk geliyor. Bankanın 2025 mali yılı raporuna göre, yıllık net kâr %53 artışla 7,8 milyar dolara ulaştı. Aralık ayında sona eren çeyrekte net kâr ise yıllık bazda %56 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yönetilen varlıklar yıllık yüzde 15 artışla tarihinde ilk kez 7 trilyon doların üzerine çıktı.

ŞÜPHECİLİKTEN SEÇİCİ KATILIMA GEÇİŞ

UBS'nin mevcut tutumu, kripto paralara yönelik önceki kamuoyu açıklamalarıyla çelişiyor. 2017'de bankanın küresel baş ekonomisti Paul Donovan dahil üst düzey yetkililer, Bitcoin'i eleştirmiş ve onun para ve değer saklama aracı işlevini sorgulamıştı. Banka o dönemden bu yana dijital varlık çalışmalarını spot kripto ticareti yerine tokenizasyon ve Blockchain tabanlı altyapıya odakladı.

Bu yaklaşım kapsamında UBS, Ethereum üzerinde tokenize para piyasası fonu başlattı. Banka, bu fonun yatırımcılara "muhafazakâr, risk yönetimli bir çerçeveye dayanan yüksek kaliteli para piyasası araçlarına" erişim sağladığını belirtti. Ayrıca 2023'te Hong Kong'daki seçili varlıklı müşterilere, dijital varlıklara doğrudan sahiplik olmaksızın kripto vadeli işlem tabanlı ETF'lerle işlem yapma imkânı tanıdı.

SEKTÖRDE BENZER HAMLELER ARTIYOR

Diğer büyük finansal kurumlar da benzer altyapı odaklı planlarla ilerliyor. Barclays, bu yılın başında düzenlenmiş "tokenize para" çözümlerini keşfetmek için stablecoin ödeme girişimi Ubyx'te hisse satın aldı. Bu hamle, İngiliz bankanın Ekim 2024'te ortak bir stablecoin projesini araştırmak üzere kurulan 10 bankalık konsorsiyuma katılmasının ardından geldi. Barclays daha önce kredi kartı aracılığıyla perakende kripto alımlarını kısıtlamıştı.

Son aylarda Morgan Stanley ve Standard Chartered da kurumsal ve yüksek net değerli müşterilere yönelik kripto ticareti ve prime aracılık hizmetlerini genişletme planlarını açıkladı.