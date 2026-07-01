Tüm yatırımlar sıralandı: Trump'ın beyanında asıl yıldız kripto

Devlet Etiği Ofisi'nin yayımladığı mal beyanına göre Başkan Donald Trump'ın geliri, ailesinin kripto şirketi World Liberty Financial'a bağlı yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin ve Ethereum ile Coinbase ve Strategy gibi şirketlerdeki binlerce dolarlık yatırımı kapsıyor. 927 sayfalık yıllık beyan, Domino's Pizza'dan Costco'ya, Victoria's Secret'tan Lockheed Martin'e ve JPMorgan gibi büyük bankalara kadar geniş bir yatırım yelpazesini içeriyor.

World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, yasa koyucuların sektörü düzenleyecek kapsamlı bir tasarıyı geçirmeye çalıştığı bir dönemde dikkat çekiyor.

TRUMP TOKEN SATIŞINDAN 236 MİLYON DOLAR ELDE ETTİ

Beyana göre Trump, WLF Holdco'daki hisse satışından 65,6 milyon doların üzerinde, World Liberty Financial tarafından dağıtılan token satışından ise 236,25 milyon dolar gelir elde etti. Belgede ayrıca şirketle ilişkili Bitcoin, Ethereum, USDC, LINK, AAVE, ENA, MOVE ve ONDO içeren soğuk cüzdan varlıkları ile yaklaşık 1,8 milyon dolarlık Ethereum staking ödülü yer aldı.

Trump ayrıca kripto borsası Coinbase'e 100 bin dolara kadar yatırım yaptı ve eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen Strategy'de birden fazla yatırımı bulunuyor.

VANCE'İN BEYANI YALNIZCA 17 SAYFAYDI

Başkan yardımcısı JD Vance'in açıklanan yıllık mali raporu ise yalnızca 17 sayfaydı. Vance raporda, 500 bin dolara kadar Bitcoin'e sahip olduğunu açıkladı.

Demokratlar, sektörü düzenleyecek tasarıya başkanın, başkan yardımcısının, yasa koyucuların ve diğer federal yetkililerin dijital varlıklarla belirli işlemler yapmasını engelleyecek bir etik hükmün eklenmesini istedi.