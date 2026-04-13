Trump'ın Hürmüz kararı Bitcoin fiyatını düşürdü

ABD-İran görüşmelerinin 21 saat sonra sonuçsuz bitmesinin ardından Trump, Hürmüz Boğazı'na deniz blokajı emri verdi. Bitcoin 70.623 dolara geriledi, ham petrol ise yarım saatte yüzde 9,5 yükseldi.

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabında görüşmelerin çökmesini İran'ın nükleer silah programını sonlandırmayı reddetmesine bağladı. "Gerçekten önemli olan tek mesele buydu." diyen Trump, İran'ın boğazda mayın kullanmasını ve geçiş ücreti talep etmesini "dünya gaspı" olarak nitelendirdi. Buna karşılık İran devlet medyası müzakerelerin ABD'nin "makul olmayan talepleri" nedeniyle çöktüğünü duyurdu.

Trump aynı zamanda ABD Donanması'na İran'a ücret ödeyen gemilere geçiş izni vermeme ve boğazdaki mayınları imha etme emri verdi. Küresel petrol ticaretinin beşte birini karşılayan Hürmüz Boğazı'nda blokaj kararı, ABD vadeli piyasaları açılışında ham petrolü varil başına 105 dolara taşıdı.

Kripto piyasaları risk kaçışıyla geriledi. Bitcoin (BTC) 70.623 dolara kadar düşerek 24 saatlik bazda yüzde 2,7 değer kaybetti. Ethereum (ETH) yüzde 3,6 gerileyerek 2.202 dolara, Solana (SOL) yüzde 3,25 düşüşle 82 dolara, XRP ise yüzde 2 kayıpla 1,33 dolara indi.

KURUMSAL TABLO POZİTİF SEYRİNİ KORUYOR

Kısa vadeli oynaklığa karşın kurumsal tablo güçlü sinyaller vermeyi sürdürüyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, geçen haftaki spot Bitcoin borsa yatırım fonu girişlerinin şubattan bu yana en yüksek haftalık seviyeye ulaştığını belirtti. 786 milyon dolarlık net girişte BlackRock'ın IBIT fonu öncülük ederken Morgan Stanley'in yeni açılan MSBT fonu sektörün en düşük ücretiyle 46 milyon dolar çekti.

Lucas, Bitcoin'in 70.500-71.000 dolar aralığında destek aradığını ve bir sonraki direnç bölgesinin 72.000-73.000 dolar olduğunu aktardı. "Bu bölgenin ETF girişleriyle yeniden kazanılması anlamlı bir sinyal olur." dedi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 7,4 değer kazanarak S&P 500 ve altının önünde seyrediyor.

Serkan KÖSE
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Bu ihmal değil cinayet! Hastalara damardan antifirizli su verilmiş
Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor