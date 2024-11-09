Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor

Trump zaferi sonrası Polymarket pozisyonları azalıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'te açık pozisyonlar, ABD başkanlık seçiminin ardından keskin bir düşüş yaşadı. Platform, 5 Kasım'da 510,95 milyon dolar olan açık pozisyonların 8 Kasım'da 184,16 milyon dolara gerilemesine tanık oldu.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferinin ardından Polymarket'teki açık pozisyonlar önemli ölçüde azaldı. Platformun politik bahis piyasalarına olan yüksek bağımlılığının bu düşüşü kaçınılmaz kıldığını belirtiliyor.

ABD Seçimi Sonrası Açık Pozisyonlarda Tarihi Düşüş

Polymarket'in Trump-Harris başkanlık yarışına yönelik tahmin piyasası, 3,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle platformun en büyük pazarını oluşturdu. Trump'ın kazanma olasılığı, AP News'in sonuçları açıklamasından önce yüzde 99'a yükseldi.

Platform CEO'su Shayne Coplan, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı açıklamada tahmin piyasalarının kamuoyuna alternatif bir veri kaynağı sağladığını vurguladı. Coplan, platformun "kesinlikle tarafsız" bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan "Theo" adlı Fransız yatırımcının Trump'ın kazanması üzerine açtığı 45 milyon dolarlık pozisyon, manipülasyon tartışmalarını beraberinde getirdi. Platform yönetimi, yürüttüğü soruşturmada herhangi bir piyasa manipülasyonu tespit etmedi.

Platformun gelecekte yatırımcı ilgisini sürdürmek için 2026 ara seçimleri veya kripto ve jeopolitik olaylar gibi alternatif alanlara yönelmesi gerektiğini bildirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi

Ekonomide "Faiz sebep, enflasyon sonuç" anlayışına geri dönülebilir

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.