TRUMP Yemeği Öncesi Kripto Balinaları Hangi Token'lara Yöneldi?

22 Mayıs'ta gerçekleşecek TRUMP gala yemeği öncesinde kripto piyasasında balinalar dikkat çeken alımlar yapıyor. En çok tercih edilen üç token: CYCLE, CLANKER ve CANDLE. Özellikle CYCLE'a olan ilgi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Son 24 saatte balina cüzdanlarında tutulan CYCLE miktarı yüzde 276 arttı. Bu artışın en büyük nedeni ise projenin zincir üstü otomatik yakım mekanizması.

CLANKER, Base ağı üzerinde çalışan Tokenbot'un yerel token'ı. Son günlerde Base ağı üzerindeki merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemlerinin artmasıyla birlikte CLANKER da balina radarına girdi. Token'a yönelik alımlar yüzde 30,85 artış gösterdi.

CANDLE ise Solana'daki yeni nesil launchpad projeleri arasında yer alıyor. Balinaların ilgisi bu projeye de kaymış durumda; son 24 saatte tutulan miktar yüzde 47,83 yükseldi.

CYCLE: Yakarak Büyüyen Token

CYCLE, PumpSwap işlem ücretleriyle çalışan bir yakım (burn) sistemi üzerine kurulu. Her işlemde arzın bir kısmı kalıcı olarak yakılıyor. Bu sayede dolaşımdaki token sayısı zamanla azalıyor. Toplam bir milyar arzın şimdiye kadar yüzde 11'inden fazlası yakıldı. Bunun için 60'tan fazla SOL harcandığı belirtiliyor.

Proje sadece yedi gün önce piyasaya sürüldü ve şu anda 4,6 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. Balina cüzdanlarındaki CYCLE miktarı bir günde 11,19 milyondan 49,63 milyona çıkarak projeye olan ilgiyi gözler önüne serdi.

En az 100.000 CYCLE tutan kullanıcılar, hangi token'ların ne zaman yakılacağına dair oylamalara da katılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, zincir üstünde herhangi bir SPL token'ı veya NFT'yi yakma işlemi de gerçekleştirebiliyor.

CLANKER: Base Zincirinin Yükselen Yıldızı

Tokenbot, Base ağı üzerinde çalışan bir coin launchpad platformu. Yeni projelerin kolayca başlatılmasını sağlıyor. Yerel token'ı CLANKER, son 24 saatte yüzde 11,4 değer kazandı.

Base ağı ise haftalık DEX işlem hacminde BNB, Solana ve Ethereum'un ardından dördüncü sırada yer alıyor. Son yedi günde 8,12 milyar dolar, son 24 saatte ise 1,28 milyar dolar hacim gerçekleşti.

CLANKER'a olan ilgi de bu paralelde artış gösterdi. Balinaların elindeki CLANKER miktarı bir günde 9.313'ten 12.070'e çıktı.

CANDLE: Meme Kültüründen Güç Alan Launchpad

Candle.tv, Solana ekosisteminde yer alan bir içerik ve token başlatma platformu. Diğer meme coin'lerin aksine, içerik üreticileri merkezine alan ve doğrudan kripto dünyasının içinden çıkan "kültür coin" anlayışını benimsiyor.

Sadece davetlilerin katılabildiği özel bir kanal üzerinden yayın yapan platform, viral olabilecek anlara odaklanan küratörlü içerikler sunuyor. Yayın sırasında başlatılan token'ların işlem ücretlerinin yüzde 50'si içerik üreticilere gidiyor. Token tasarımı ve tanıtımı ise topluluk tarafından yönetiliyor.

Solana üzerindeki launchpad furyası giderek hız kazanıyor. LetsBonk ve Believe App gibi projelerin popülerliği CANDLE'a da yaramış görünüyor. Son 24 saatte balinaların elindeki CANDLE miktarı 100,86 milyondan 149,1 milyona çıktı.