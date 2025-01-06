Trump temalı coinler hangileri? Ralli başladı!

Donald Trump'ın başkanlık yemin törenine iki hafta kala, Trump temalı meme coin'ler yüzde yüzleri ve hatta yüzde iki yüzleri aşan kazançlar elde ederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Trump temalı coinler neler?

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump, yedi kritik salıncak eyaleti kazanarak ve Kamala Harris'e karşı halk oyunda üstünlük sağlayarak dikkat çekici bir zafer elde etti. 20 Ocak'ta yapılacak olan yemin töreniyle birlikte Trump, Amerika'nın 47. Başkanı olarak göreve başlayacak. Ancak şimdiden, bu durum bazı kripto paraların – özellikle de Trump ile ilişkilendirilen meme coin'lerin – fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oldu.

Piyasa değeri açısından en büyük Trump temalı meme coin olan MAGA (TRUMP), günlük yüzde 20'lik bir artışla şu anda yaklaşık 3.15 dolardan işlem görüyor (CoinGecko verilerine göre).

Super Trump (STRUMP), Super President Trump 47 (TRUMP 47), Moon Trump (TRUMP) ve trumpie (TRUMPIE) gibi diğer Trump bağlantılı coin'ler de çift haneli kazançlar elde etti.

Ancak tüm Trump temalı coin'ler arasında en çok dikkat çeken, daha az bilinen bir token olan MAGA: Fight for Trump (TRUMPCOIN) oldu. Bu token, son 24 saatte yüzde 215'lik bir artışla adeta patladı ve son bir haftada toplamda yüzde 560'lık bir kazanç sağladı.

Öte yandan, Trump bağlantılı meme coin'lerin benzer bir yükselişi başkanlık seçimleri öncesinde de yaşadığı biliniyor. Ancak birçok token, o dönemde seçim sonuçlarının ardından sert bir düzeltmeyle karşılaşmıştı. Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesiyle birlikte yine benzer bir "haberle satış" etkisinin görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

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