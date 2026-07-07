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Trump kriptoya sahip çıktı ama bir konuda geri durdu

Trump kriptoya sahip çıktı ama bir konuda geri durdu
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ABD Başkanı Donald Trump, çocuklar için başlattığı yatırım hesaplarının tanıtımında kriptonun "güçlü" olduğunu söyleyerek kendisinin de ateşli bir kripto savunucusu olduğunu vurguladı. Bunu yaparken ailesinin kripto girişimlerinden uzak durmaya çalıştı.

Trump, 18 yaş altı çocuklar için vergi avantajlı yeni yatırım araçları olan Trump hesaplarını tanıtırken bu yatırımlara Bitcoin'in dahil edilip edilemeyeceği soruldu. Başkan soruyu doğrudan yanıtlamadı ancak kendisinin kriptoya çok meraklı olduğunu belirterek Çin ile rekabete ve kriptonun siyasetteki yükselişine dikkat çekti.

Trump, kriptoya "biraz da siyaset için" girdiğini, çünkü pek çok insanın kriptoyu sevdiğini fark ettiğini söyledi. Bir iş insanı olarak Bitcoin'e ciddi para aktığını gören başkan, bu alanda "çok fazla hayat" gördüğünü ekledi.

MALİ BEYAN WLFI'DEKİ BİTCOİN VE ETHEREUM'U ORTAYA KOYDU

Trump daha sonra, Washington'da yasa yapıcılar arasında tartışma konusu olan ailesinin kripto girişimlerine değindi. Hükümet Etiği Ofisi geçen hafta, başkanın ailesinin World Liberty Financial (WLFI) adlı kripto şirketine bağlı yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin ve Ethereum'u ortaya koyan mali beyanı yayımladı.

Bu rapor, yasa yapıcıların sektörü ilk kez federal düzeyde düzenleyecek daha geniş bir yasa üzerinde çalıştığı sırada kripto kaynaklı çıkar çatışmalarına ilişkin tartışmayı alevlendirdi. İki partiden müzakereciler aylardır, başkanların, başkan yardımcılarının, Kongre üyelerinin ve diğer federal yetkililerin görevdeyken dijital varlıklardan nasıl kazanç sağlayabileceğini sınırlayacak etik hükümleri görüşüyor.

Trump çocuklarıyla bu konuyu hiç konuşmadığını söyledi. Kriptoyu kişisel bir mesele olarak görmediğini belirten başkan, bu makamın "çok daha yüce bir görev" olduğunu vurguladı. Bu sözler, geçen hafta bir televizyon kanalına verdiği ve ortada "yasa dışı ya da yanlış bir şey" bulunmadığını söylediği açıklamayı yineliyor.

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