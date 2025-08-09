Trump'ın kripto para izni 43 trilyon dolarlık kapı araladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde imzaladığı kararnameyle Amerikalıların 401(k) emeklilik hesaplarına kripto para ekleyebilmesinin önünü açmıştı. 43,4 trilyon dolarlık ABD emeklilik piyasasına kripto para girişi, sektörden farklı tepkiler topladı.

ABD'de Emeklilik Hesaplarına Kripto Para Çağı Başladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından perşembe günü imzalanan bir başkanlık kararnamesi, Amerikalıların 401(k) olarak bilinen bireysel emeklilik hesaplarına ve diğer tanımlanmış katkı payı planlarına kripto para gibi alternatif varlıkları dahil etmesinin önünü açtı. Bu politika değişikliği kripto para sektöründe hem iyimserlik hem de ihtiyatlı bir beklenti yarattı.

Söz konusu kararname ABD Çalışma Bakanlığı'na bireysel emeklilik hesaplarındaki kripto paralar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıklara yönelik kısıtlamaları yeniden değerlendirmesi talimatını veriyor. Yatırım Şirketi Enstitüsü ve ABD Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla ABD'deki emeklilik varlıklarının toplamı 43,4 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın 12 trilyon dolardan fazlasını ise 8,7 trilyon doları 401(k) hesaplarında bulunan tanımlanmış katkı payı planları oluşturuyor.

Piyasalara milyarlarca dolarlık yeni sermaye akışı potansiyeli doğuran bu gelişme sonrası sektör paydaşları görüşlerini paylaştı. Bitwise baş yatırım yetkilisi Matt Hougan bu değişimin emeklilik katkı paylarından gelecek yavaş ve istikrarlı taleple kripto piyasalarını dönüştürebileceğini belirtti. Hougan bu durumun daha yüksek getiri ve daha düşük volatilite ile sonuçlanacağını ifade etti.

Kripto İnovasyon Konseyi CEO'su Ji Hun Kim ise kararın dijital varlıkların ABD finans sistemindeki yerini teyit ettiğini söyledi. Kim, Amerikalıların bu yatırımları emeklilik planlarına dahil etme fırsatına ve özgürlüğüne sahip olması gerektiğini vurguladı. Uyum odaklı Blockchain platformu ZIGChain'in kurucu ortağı Abdul Rafay Gadit de kararnamenin tokenize edilmiş yatırım araçlarını ölçekli bir şekilde desteklemek için gereken altyapının oluşturulmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Bununla birlikte bazı uzmanlar kararnamenin etkisinin uygulama detaylarına bağlı olduğu konusunda uyarıyor. 0G Labs kurucu ortağı Michael Heinrich doğru bir uygulamayla trilyonlarca dolarlık emeklilik sermayesinin Bitcoin ve diğer uyumlu varlıklara akabileceğini ancak kötü bir uygulamanın siyasi ve finansal bir tepki riski taşıdığını belirtti. dEURO Association'dan Joshua Krüger de kısa vadede asıl kazananın en güçlü kurumsal kabule sahip olan Bitcoin olacağını öngördü. Krüger'e göre BlackRock gibi varlık yöneticileri şimdiden ilgili ürünlerle hazırda bekliyor.

Tezos kurucu ortağı Arthur Breitman ise her ne kadar yatırımcılara daha fazla seçenek sunulmasını desteklese de birçok kişinin zayıf tahsis kararları verebileceği riskine dikkat çekti. Kripto eleştirmeni ve altın savunucusu Peter Schiff ise gelişmeyi olumsuz karşıladı. Schiff Amerikalıların zaten yetersiz olan emeklilik birikimlerini Bitcoin gibi varlıklarla riske atmasına izin vermenin mevcut sorunu daha da kötüleştireceğini savundu.