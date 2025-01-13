Trump'ın Hazine Bakanı adayı Bitcoin dahil tüm varlıklarını satıyor

Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, görevi devralmadan önce çıkar çatışmalarını önlemek için büyük bir mal varlığı tasfiyesine gidiyor. Bessent, aralarında Bitcoin ETF'lerin de bulunduğu 700 milyon dolarlık varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı. Bu radikal karar, Bessent'in yeni görevine olan bağlılığını ve şeffaflığını gösteriyor.

Bessent, Bitcoin ve Diğer Tüm Yatırımlarını Elden Çıkaracak

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için önerdiği Scott Bessent, görev süresince olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek için tüm varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre eski bir hedge fon yöneticisi olan milyarder Bessent, Senato onay sürecinden önce 700 milyon doların üzerindeki mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Bessent'in portföyünde, 250 bin ile 500 bin dolar arasında değişen Bitcoin ETF yatırımları dikkat çekiyor.

İş insanı George Soros'un eski çalışma arkadaşı olan Bessent'in varlıkları arasında Goldman Sachs'tan alınan 50 milyon doları aşan marj kredisi, Çin para birimine dayalı işlemler ve muhafazakâr medya kuruluşu All Seasons'taki hisseleri bulunuyor. Bessent, Hazine Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, "Hazine Bakanı olarak görevlendirilmem durumunda, olası tüm çıkar çatışmalarından uzak duracağım." ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasalarına olan desteğiyle tanınan Bessent'in, Trump yönetiminin vergi indirimleri politikasını sürdürmesi ve sosyal güvenlik vergilerinin kaldırılması gibi zorlu ekonomik kararları yönetmesi bekleniyor. Bessent ayrıca, banka kredilerinin artırılması ve enerji üretiminin teşvik edilmesi için vergi reformu ve düzenlemelerin azaltılmasını destekliyor.

Geçen yıl Ekim ayında konuşan Bessent, yeni yönetimin Washington politikalarıyla uyumlu olarak güçlü dolar politikasını benimseyeceğini vurguladı.