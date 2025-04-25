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Trump'ın Gala Yemeği Öncesi Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin

Trump'ın Gala Yemeği Öncesi Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin
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Donald Trump'ın TRUMP token yatırımcıları için düzenleyeceği özel Gala Yemeği ve Beyaz Saray turu, kripto piyasasında yeni bir dalga başlattı. Etkinliğe ilk 220 TRUMP yatırımcısının katılacağı açıklanınca sadece TRUMP değil, onunla bağlantılı bazı altcoin'ler de ivme kazandı. Bizde Trump'ın gala yemeği öncesi takip edilmesi gereken 3 altcoin'i sizler için derledik.

1. TRON (TRX)

TRON kurucusu Justin Sun'ın, TRUMP token'ın en büyük yatırımcısı olduğuna dair söylentiler, piyasada büyük ses getirdi. Arkham Intelligence'ın verilerine göre, Sun ile ilişkilendirilen HTX borsasına ait bir soğuk cüzdan, TRUMP yatırımcı sıralamasında zirvede yer aldı.

Söz konusu cüzdanın kime ait olduğu henüz netleşmese de, bu söylenti TRX'e olan ilgiyi artırmış durumda. TRX, 0.249, 0.255 ve 0.259 dolarlık direnç seviyelerini aşarsa 0.30 dolara, hatta Aralık 2024'ten bu yana görülmeyen 0.40 dolara kadar yükselebilir.

2. ConstitutionDAO (PEOPLE)

Kasım 2021'de, ConstitutionDAO adlı bir grup kripto gönüllüsü, Sotheby's müzayedesinde ABD Anayasası'nın nadir bir kopyasını satın almak amacıyla bir DAO kurdu. Proje açık artırmayı kaybedince dağıldı ancak PEOPLE token işlem görmeye devam etti.

Son bir haftada yaklaşık yüzde 35 değer kazanan PEOPLE, teknik analizde yükseliş işareti olarak kabul edilen "golden cross" formasyonu ile dikkat çekti. Yükselişin devam etmesi durumunda 0.0174, 0.0193 ve 0.0239 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

3. Melania Trump Meme Coin (MELANIA)

Eski First Lady Melania Trump'tan ilham alınarak çıkarılan MELANIA, TRUMP token'dan sadece birkaç gün sonra piyasaya sürüldü ve hikâyesiyle onunla birlikte anılmaya devam ediyor.

Değerinde büyük bir düşüş yaşansa da, TRUMP token'a yönelik ilginin artması MELANIA'nın da toparlanmasına zemin hazırlıyor. Politik meme coin'lere yönelen yatırımcıların ilgisiyle yeniden yükselişe geçen MELANIA, son yedi günde yüzde 29'un üzerinde değer kazandı.

Yükselişin devam etmesi hâlinde MELANIA, 0.57, 0.668 ve 0.82 dolar seviyelerini test edebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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