Trump destekli World Liberty denetim raporunu yayınlayacak

Trump destekli World Liberty denetim raporunu yayınlayacak
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Donald Trump destekli World Liberty Financial, stablecoin denetim raporunu önümüzdeki günlerde yayınlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca WLFI yönetişim tokenını transfer edilebilir hale getirmeyi planlıyor. Trump'ın bu projeden 57,4 milyon dolar gelir elde ettiği ve 15 milyar token tuttuğu açıklandı.

ABD yönetiminin kripto para dünyasına yönelik destekleyici tutumu önemli bir ilerlemeye sahne oluyor. World Liberty Financial'ın kurucu ortağı Zak Folkman, yaptığı açıklamada şirketin şeffaflık adımlarını duyurdu.

Trump Kripto Girişiminden 57 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

World Liberty Financial'ın onay dokümanı, şirketin stablecoin'inin güvenilirliğini ortaya koyacak kritik bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Folkman'ın açıklamasına göre muhasebe firmasından alınan rapor yakın zamanda projenin web sitesinde yayınlanacak.

WLFI yönetişim tokeni konusunda yapılan açıklamalar da dikkat çekici. Şu anda sadece oylama hakkı veren tokenlar, topluluktan gelen yoğun talep üzerine transfer edilebilir özellik kazanacak. "Çok fazla şey vermek istemiyorum ama önümüzdeki birkaç haftaya dikkat ederseniz herkes çok mutlu olacak." diyen Folkman, bu değişikliğin yaklaştığına işaret etti.

Projenin finansal boyutu da önemli rakamlar ortaya koyuyor. Trump'ın 2025 gelir beyannamesine göre eski başkan World Liberty Financial'dan 57,4 milyon dolar gelir elde etti. Trump'ın projede 15 milyardan fazla yönetişim tokeni bulunuyor ve bu tokenlar oylama hakları sağlıyor.

World Liberty Financial, Eylül 2024'te hayata geçirilmesinden bu yana iki halka açık token satışı yoluyla 550 milyon dolar toplamayı başardı. Platform, DeFi hizmetleri ve dolara sabitlenmiş stablecoinlere odaklanarak kendini geleneksel finansın bozucusu olarak konumlandırıyor.

Önemli sermaye sahipleri arasında 30 milyon dolar değerinde WLFI tokeni satın alan Tron kurucusu Justin Sun ve 10 milyon dolar yatırım yapan Web3Port bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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