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Trump destekli World Liberty'den dev Coinbase transferi

Trump destekli World Liberty'den dev Coinbase transferi
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Trump destekli DeFi protokolü World Liberty Financial, rezervlerindeki kripto para varlıklarının yüzde 90'ından fazlasını Coinbase'e transfer aktardı. Ethereum (ETH) ve Wrapped Bitcoin (WBTC) başta olmak üzere protokolün varlıkları, 363 milyon dolardan 33 milyon dolara geriledi. Bu hareket, Eric Trump'ın Ethereum yatırım tavsiyesiyle aynı güne denk geldi.

Blockchain hareketlerine göre World Liberty, yaklaşık yedi saat önce 12 dolarlık üç test işlemiyle başlattığı transferleri, Coinbase Prime mevduat adresine yönlendirdi. Protokol, işlemleri tamamladıktan sonra kripto portföyünün büyük kısmını elden çıkarmış oldu.

World Liberty Kripto Para Varlıklarını Coinbase'e Taşıdı

World Liberty'nin en büyük varlığı olan ETH transferleri, 95 milyon dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen 13 farklı işlemle gerçekleşti. Protokol, WBTC transferlerini ise merkezi olmayan borsa CoW Swap veya aracı adresler üzerinden yönlendirdi.

Dikkat çeken bir diğer nokta, protokolün düşük fiyattan Ethereum satın alması oldu. Bu işlemler, yakın zamanda oluşturulmuş veya az kullanılan adreslerden geliyor.

Justin Sun'ın 75 milyon dolarlık yatırımıyla edinilen TRX pozisyonu ise muhafaza ediliyor. Protokol, Trump'ın 47. başkan seçilmesini onurlandırmak amacıyla daha önce 112,8 milyon dolarlık kripto yatırımı yapmıştı.

World Liberty'nin AAVE, ENA ve LINK pozisyonları da benzer bir stratejiyle Coinbase'e taşındı. Bu transferler, toplam hazine değerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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