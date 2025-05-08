Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi

Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor

Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump bağlantılı World Liberty Financial'ın USD1 stablecoini, son iki haftada piyasa değerini rekor seviyede artırdı. 27 Nisan'da 130 milyon dolar olan piyasa değeri bugün 2,1 milyar doları aşarken, Abu Dhabi merkezli MGX'in Binance'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımın USD1 ile gerçekleştirilecek olması, stablecoinin hızlı yükselişine katkı sağladı.

Kripto para piyasasında yeni bir güç dengesi oluşuyor. Mart ayında duyurulan ve Nisan'da piyasaya sürülen Trump destekli USD1 stablecoini, kısa sürede önemli bir büyüme kaydetti. Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi sektör devleri tarafından domine edilen 231 milyar dolarlık stablecoin pazarında, USD1'in hızlı yükselişi merak uyandırıyor.

USD1 İki Haftada Piyasa Değerini 16 Kat Artırdı

Donald Trump ile bağlantılı World Liberty Financial (WLFI) tarafından ihraç edilen USD1 stablecoini, 27 Nisan'dan bu yana piyasa değerini 16 kattan fazla artırdı. Veriler, USD1'in piyasa değerinin 130 milyon dolardan 2,1 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

CoinGecko, CoinMarketCap ve DefiLlama gibi veri platformları, USD1'in arzının 28 Nisan'da 720 milyon doların üzerine çıktığını kaydetti. 30 Nisan'da ise bu rakam 2 milyar doları geçti. Binance Smart Chain'in birincil blok izleyicisi olan BscScan, bu süreçte 50 milyon ile 99 milyon arasında değişen çok sayıda büyük mint (basım) işleminin gerçekleştiğini bildirdi.

Gelişmenin arkasındaki en önemli faktör, 1 Mayıs'ta Abu Dhabi yatırım şirketi MGX'in Binance'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımı USD1 ile ödeme kararı oldu.

Trump destekli WLFI, mart ayında USD1 stablecoini için planlarını kamuoyu ile paylaştı ve ürün Nisan ayında resmi olarak piyasaya sürüldü. Şirket, stablecoininin kısa vadeli ABD Hazine Bonoları, ABD doları mevduatları ve nakit eşdeğerleri ile tamamen desteklendiğini belirtti. Ayrıca, World Liberty Financial, WLFI token sahiplerine ödül olarak ve Blockchain üzerinde dağıtım modelini test etmek için USD1'in küçük bir kısmını airdrop şeklinde dağıtmayı planlıyor.

USD1, Tether (USDT) ve Circle (USDC) tarafından domine edilen 231 milyar dolarlık stablecoin pazarının en yeni üyesi oldu. USDT'nin 149 milyar ve USDC'nin 60 milyar dolarlık piyasa değeri, mevcut ABD doları stablecoin sektörünün yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
title