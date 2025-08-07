Trump 401(k) emeklilik fonlarında kripto para dönemini başlatıyor

Trump 401(k) emeklilik fonlarında kripto para dönemini başlatıyor
Başkan Trump'ın imzalayacağı yeni kararname, 401(k) emeklilik planlarına kripto para ve özel sermaye gibi alternatif varlıkların eklenmesini kolaylaştırıyor. Bu adım, 12,5 trilyon dolarlık emeklilik fonu piyasasını hedefleyerek yatırımcılara yeni fırsatlar ve potansiyel getiriler sunmayı amaçlıyor.

Başkan Donald Trump'ın gün içinde imzalayacağı bir başkanlık kararnamesiyle, 401(k) olarak bilinen emeklilik planlarına özel sermaye, gayrimenkul ve kripto para gibi alternatif varlıkların dahil edilmesinin önünün açılması hedefleniyor. Bu adım, yaklaşık 12,5 trilyon dolarlık birikimin bulunduğu emeklilik hesaplarını hedefleyen finans endüstrileri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump 401(k) Hesaplarına Kripto Para Dahil Edecek

ABD Başkanı Donald Trump, emeklilik fonlarını kapsayan 401(k) sisteminde kripto para, özel sermaye, gayrimenkul ve diğer alternatif varlıkların yer alabilmesini sağlayacak bir başkanlık kararnamesini Perşembe günü imzalayacak. Piyasa raporlarına göre bu hamleyle yaklaşık 12,5 trilyon dolarlık dev emeklilik fonlarında çeşitlilik ve yeni büyüme alanları açılması amaçlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında Çalışma Bakanlığı, 1974 tarihli Çalışan Emekliliği Gelir Güvenliği Yasası'na (ERISA) tabi emeklilik planlarında alternatif varlık yatırımlarına ilişkin mevcut yönergeleri yeniden değerlendirecek. Ayrıca hükümetin bu tür varlıkların fonlara dahil edilmesinde plan yöneticilerinin taşıdığı sorumluluklara yönelik bakışını netleştirmesi bekleniyor.

Kararname ile Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in Hazine Bakanlığı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer ilgili düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde mevzuatta değişiklik ihtiyacını ele alması öngörülüyor. SEC'e ise bireysel katılımcıların yönettiği emeklilik planlarında alternatif varlıklara erişimi kolaylaştırmak için adım atılması talimatı verilecek.

Washington'daki üst düzey yetkililer, alternatif varlıkların uzun süredir çoğu tanımlı katkı planlarının dışında kalmasına neden olan yasal endişeleri hafifletmeyi hedefliyor. Emeklilik portföyleri bugüne kadar büyük ölçüde hisse senedi ve tahvilde yoğunlaşırken, şirketlerin plan yöneticileri likiditesi düşük ve karmaşık ürünlerden kaçınıyordu.

Trump yönetiminin bu adımı, tanımlı katkı hesaplarında özel varlıkların yolunu açan en kapsamlı girişim olarak öne çıkıyor. Söz konusu politika, Trump'ın ilk döneminde özel sermaye yatırımlarının fonlara dahil edilmesinde sorumluluk doğmayacağı yönündeki rehberliğe benzerlik gösteriyor. Ancak bu uygulama, önceki Başkan Joe Biden döneminde geri çekilmişti.

Hem geleneksel hem de alternatif varlık yöneticileri, tanımlı katkı piyasasının yeni büyüme alanı olarak görülmesini fırsat olarak değerlendiriyor. ABD'de emeklilik fonları ve vakıflar gibi kurumsal yatırımcılar ise özel sermaye yatırımlarındaki üst limitlere ulaştı.

Uzmanlar, 401(k) fonlarının özel piyasa ürünlerine açılmasıyla yatırımcılara daha fazla seçenek ve potansiyel getiriler sunulabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun, daha yüksek risk ve ücretlerle birlikte plan yöneticileri için hukuki riskler de barındırdığına dikkat çekiliyor.

Sektör raporlarına göre para yöneticileri portföylerin finansal dönüşümleri yansıtması gerektiğini savunuyor. ABD'de halka açık şirketlerin sayısı 1990'lara göre önemli ölçüde azalmışken özel sermaye varlıklarının 2023 sonu itibarıyla on yıl içinde iki kattan fazla büyüdüğü kaydediliyor.

Bu girişim, Trump'ın kripto para sektörüne verdiği desteğin de bir uzantısı olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da "Kripto Haftası" etkinliği düzenleyen Trump, stablecoin'lerle ilgili ilk federal yasayı da imzalamıştı. Ayrıca, David Sacks'in ABD'nin ilk yapay zeka ve kripto para danışmanı olarak atanmasını sağladı.

Başkan Trump, Mart ayında Beyaz Saray'da sektör liderlerini ağırlayarak Stratejik Bitcoin Rezervi ve diğer dijital varlıklar için ayrı bir stok oluşturulmasını öngören bir kararnameye de imza attı. Yönetim, ayrıca kripto dostu düzenleyicileri ön plana çıkarma sözü verdi ve bazı büyük borsa ve platformlara yönelik davaları askıya aldı.

Trump ve ailesinin son dönemde başlattığı kripto para projeleri ise piyasa analizlerine göre servetine 620 milyon doların üzerinde katkı sağladı.

Burak KÖSE
