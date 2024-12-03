Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Tron'un yükselişi: TRX token neden gündemde?

Tron'un yükselişi: TRX token neden gündemde?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tron (TRX) token, piyasa değeri açısından 20 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı ve 2025 yılına yaklaşırken altcoin piyasası için güçlü bir yükseliş sinyali verdi. Yatırımcılar ise "TRX token neden gündemde? Altcoin sezonu kapıda mı?" sorusunu sormaya başladı. Detaylar haberimizde...

Tron'un fiyatı, 3 Aralık saat 13:20'de 0,23 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saat içinde yüzde 13'ten fazla değer kazanan token, aylık bazda yüzde 42, yılbaşından bu yana ise yüzde 101 artış gösterdi.

TRON (TRX) token neden gündemde?

Tron'un bu yeni rekoru, kurucusu Justin Sun'ın, Donald Trump'ın kripto projesi olan World Liberty Financial'a 30 milyon dolar yatırım yaparak en büyük destekçisi olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Bazı analistler, TRX'in bu performansını, Aralık ayında altcoinlerin yükselişe geçeceğine dair işaretlerden biri olarak yorumluyor. Bu potansiyel "altcoin sezonunun," daha küçük kripto para birimlerinin güçlü ralliler gerçekleştirmesiyle sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

Bitcoin hakimiyetinin düşüşü

Bitcoin'in piyasa hakimiyet oranı 30 Kasım'da iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek altcoin sezonunun başlamış olabileceğine dair bir başka sinyal verdi. Analistler, Bitcoin'den elde edilen kârların bir kısmının altcoinlere kaydırıldığını belirtiyor.

Trader Mikybull Crypto, "Bu döngü için altcoin sezonu başlıyor. Altcoin sezonu için mükemmel bir gösterge," diyerek dikkat çekici bir analizde bulundu.

Alternatif kripto para arayışı

Google Trendler verilerine göre Tron'a olan küresel aramalar, son üç ayın en yüksek seviyesi olan 39'a ulaştı. Bu artan ilgi, Justin Sun'ın dikkat çeken hamleleriyle bağlantılı olabilir. Sun, 21 Kasım'da 6,2 milyon dolara duvara bantlanmış bir muzdan oluşan bir sanat eserini satın alarak gündeme gelmişti.

Altcoin sezonunun işaretleri yalnızca TRX ile sınırlı değil. Hedera (HBAR), Kasım ayında yüzde 763'lük etkileyici bir artışla en iyi performans gösteren kripto para oldu. Bu yükseliş, yatırım şirketi Canary Capital'in Hedera tabanlı bir borsa yatırım ürünü (ETP) başlatma planlarını açıklamasıyla tetiklendi.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
img

Eskiden yüzüne bakılmıyordu, şimdi gözde
img

Ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj
img

Hande'den ünlü oyuncunun dekoltesine eleştiri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.