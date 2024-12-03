Tron'un yükselişi: TRX token neden gündemde?

Tron'un fiyatı, 3 Aralık saat 13:20'de 0,23 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saat içinde yüzde 13'ten fazla değer kazanan token, aylık bazda yüzde 42, yılbaşından bu yana ise yüzde 101 artış gösterdi.

TRON (TRX) token neden gündemde?

Tron'un bu yeni rekoru, kurucusu Justin Sun'ın, Donald Trump'ın kripto projesi olan World Liberty Financial'a 30 milyon dolar yatırım yaparak en büyük destekçisi olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Bazı analistler, TRX'in bu performansını, Aralık ayında altcoinlerin yükselişe geçeceğine dair işaretlerden biri olarak yorumluyor. Bu potansiyel "altcoin sezonunun," daha küçük kripto para birimlerinin güçlü ralliler gerçekleştirmesiyle sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

Bitcoin hakimiyetinin düşüşü

Bitcoin'in piyasa hakimiyet oranı 30 Kasım'da iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek altcoin sezonunun başlamış olabileceğine dair bir başka sinyal verdi. Analistler, Bitcoin'den elde edilen kârların bir kısmının altcoinlere kaydırıldığını belirtiyor.

Trader Mikybull Crypto, "Bu döngü için altcoin sezonu başlıyor. Altcoin sezonu için mükemmel bir gösterge," diyerek dikkat çekici bir analizde bulundu.

Alternatif kripto para arayışı

Google Trendler verilerine göre Tron'a olan küresel aramalar, son üç ayın en yüksek seviyesi olan 39'a ulaştı. Bu artan ilgi, Justin Sun'ın dikkat çeken hamleleriyle bağlantılı olabilir. Sun, 21 Kasım'da 6,2 milyon dolara duvara bantlanmış bir muzdan oluşan bir sanat eserini satın alarak gündeme gelmişti.

Altcoin sezonunun işaretleri yalnızca TRX ile sınırlı değil. Hedera (HBAR), Kasım ayında yüzde 763'lük etkileyici bir artışla en iyi performans gösteren kripto para oldu. Bu yükseliş, yatırım şirketi Canary Capital'in Hedera tabanlı bir borsa yatırım ürünü (ETP) başlatma planlarını açıklamasıyla tetiklendi.

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