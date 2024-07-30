Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tron gelirde Ethereum'u geride bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain teknolojileri arasındaki rekabet artarken, Tron beklenmedik bir çıkış yaparak Ethereum'u 24 saatlik gelirde geride bıraktı. Tron, son bir günde elde ettiği 1,42 milyon dolarlık rekor gelirle dikkat çekti. Ethereum ise 844.276 dolarlık kazanç elde etti.

Blockchain arenasında dengeler değişmeye devam ediyor. Tron, Ethereum'u 24 saatlik gelirde geçerek dikkatleri üzerine çekti. Son bir günde elde ettiği 1,42 milyon dolarlık rekor gelirle sektörde yeni bir liderlik mücadelesi başlatan Tron, kripto dünyasında stratejik ve yenilikçi adımlarının meyvelerini topluyor.

Tron Ethereum'a Fark Attı

Blockchain teknolojileri arasındaki rekabet kızışırken, Tron platformu beklenmedik bir çıkış yaparak Ethereum'u geride bıraktı. Verilere göre Tron son 24 saatte 1,42 milyon dolarlık gelir elde ederek, Ethereum'un 844.276 dolarlık kazancını neredeyse ikiye katladı.

DefiLlama'nın sunduğu bilgiler ışığında, geçtiğimiz hafta içerisinde Tron'un toplam geliri 8,67 milyon dolara ulaşırken, Ethereum 8,08 milyon dolarda kaldı. Bu süreçte Solana da 940.009 dolarlık günlük geliriyle dikkat çekti, ancak haftalık bazda 6,38 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Aylık performansa bakıldığında ise tablo değişiyor. Ethereum, 52,48 milyon dolarlık gelirle zirvede kalırken, Tron 40,2 milyon dolarla ikinci, Solana ise 25,83 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Tron'un bu etkileyici yükselişinin ardında, 6 Temmuz'da duyurulan yenilikçi bir proje yatıyor. Platformun kurucusu Justin Sun, gassız stablecoin transferleri için geliştirdikleri çözümün, maliyetleri tamamen ortadan kaldıracağını açıkladı. Bu teknolojinin 2024'ün son çeyreğinde Tron Blockchain ağına entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca, benzer bir uygulamanın Ethereum ve diğer uyumlu Blockchain ağlarında da hayata geçirilmesi bekleniyor.

DefiLlama'nın raporuna göre 26 Haziran itibarıyla Tron'un kilitli toplam değeri (TVL) son altı ayın dip seviyesi olan 7,5 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların platformdan uzaklaşmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Haziran ayında Tron (TRX) kripto para birimi yüzde 9,5'lik bir artış kaydetti. Aynı dönemde, Justin Sun'ın 21,4 milyon dolar değerinde TRX'yi Binance'e aktardığı gözlemlendi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Tron Blockchain ağındaki toplam mevduatların dörtte üçünün JustLend adlı merkezi olmayan bir uygulamada yoğunlaşması ve bu uygulamanın varlıklarında yüzde 15'lik bir azalma görülmesi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Ethereum Blockchain Kripto Para Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title