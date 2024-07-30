Tron gelirde Ethereum'u geride bıraktı

Blockchain arenasında dengeler değişmeye devam ediyor. Tron, Ethereum'u 24 saatlik gelirde geçerek dikkatleri üzerine çekti. Son bir günde elde ettiği 1,42 milyon dolarlık rekor gelirle sektörde yeni bir liderlik mücadelesi başlatan Tron, kripto dünyasında stratejik ve yenilikçi adımlarının meyvelerini topluyor.

Tron Ethereum'a Fark Attı

Blockchain teknolojileri arasındaki rekabet kızışırken, Tron platformu beklenmedik bir çıkış yaparak Ethereum'u geride bıraktı. Verilere göre Tron son 24 saatte 1,42 milyon dolarlık gelir elde ederek, Ethereum'un 844.276 dolarlık kazancını neredeyse ikiye katladı.

DefiLlama'nın sunduğu bilgiler ışığında, geçtiğimiz hafta içerisinde Tron'un toplam geliri 8,67 milyon dolara ulaşırken, Ethereum 8,08 milyon dolarda kaldı. Bu süreçte Solana da 940.009 dolarlık günlük geliriyle dikkat çekti, ancak haftalık bazda 6,38 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Aylık performansa bakıldığında ise tablo değişiyor. Ethereum, 52,48 milyon dolarlık gelirle zirvede kalırken, Tron 40,2 milyon dolarla ikinci, Solana ise 25,83 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Tron'un bu etkileyici yükselişinin ardında, 6 Temmuz'da duyurulan yenilikçi bir proje yatıyor. Platformun kurucusu Justin Sun, gassız stablecoin transferleri için geliştirdikleri çözümün, maliyetleri tamamen ortadan kaldıracağını açıkladı. Bu teknolojinin 2024'ün son çeyreğinde Tron Blockchain ağına entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca, benzer bir uygulamanın Ethereum ve diğer uyumlu Blockchain ağlarında da hayata geçirilmesi bekleniyor.

DefiLlama'nın raporuna göre 26 Haziran itibarıyla Tron'un kilitli toplam değeri (TVL) son altı ayın dip seviyesi olan 7,5 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların platformdan uzaklaşmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

Öte yandan, Haziran ayında Tron (TRX) kripto para birimi yüzde 9,5'lik bir artış kaydetti. Aynı dönemde, Justin Sun'ın 21,4 milyon dolar değerinde TRX'yi Binance'e aktardığı gözlemlendi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Tron Blockchain ağındaki toplam mevduatların dörtte üçünün JustLend adlı merkezi olmayan bir uygulamada yoğunlaşması ve bu uygulamanın varlıklarında yüzde 15'lik bir azalma görülmesi oldu.