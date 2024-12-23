Trend coinler listesi: Bugün en çok dikkat çeken 3 altcoin

Aralık ayının ilk haftasında kripto piyasasında yaşanan etkileyici fiyat artışlarının aksine, son haftada piyasa genelinde dikkat çekici bir düşüş gözlendi. Bu gerileme, özellikle son 24 saatte en çok ilgi gören üç altcoinden ikisinin büyük bir fiyat artışı yaşamamasına neden oldu.

Bu piyasa düşüşünün arkasında, olumsuz yatırımcı hissiyatı ve likidite eksikliği gibi sebepler bulunuyor. CoinGecko'ya göre, 23 Aralık itibarıyla en çok dikkat çeken üç altcoin Hyperliquid (HYPE), Pudgy Penguins (PENGU) ve Virtuals Protocol (VIRTUAL) oldu.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid merkeziyetsiz borsasının yerel tokeni olan HYPE, önceki haftalarda sık sık fiyat artışlarıyla gündeme gelse de, bugün durum farklı. HYPE'nin değeri son 24 saatte yüzde 14,70 oranında düştü.

Bu değer kaybı, yalnızca satış baskısından kaynaklanmıyor. Aksine, Hyperliquid ekosistemine Kuzey Koreli hackerların saldırdığına dair çıkan haberler, yatırımcıları tedirgin etti. Bu gelişmenin ardından zincir üstü veriler, platformdan yaklaşık 60 milyon doların çekildiğini ortaya koydu. Bu miktar, platformdaki toplam varlıkların yüzde 3'ünü temsil ediyor.

Teknik açıdan, Bull Bear Power (BBP) göstergesi negatif bölgeye düştü. BBP'nin negatif olması, satış baskısının alım baskısından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer bu trend değişmezse, HYPE'nin değeri 22,39 dolar seviyesine gerileyebilir.

Ancak, alıcıların ilgisi artarsa, HYPE'nin değeri 35,76 dolara kadar yükselebilir.

Pudgy Penguins (PENGU)

PENGU tokeni de son 24 saatte bir fiyat artışı kaydedemedi. Ancak, HYPE'den farklı olarak, PENGU'nun fiyatı yaklaşık 0,027 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50,00'lik nötr seviyede dalgalanıyor. Bu durum, PENGU etrafındaki piyasa hissiyatının ne olumlu ne de olumsuz olduğunu gösteriyor.

Bu durumda, tokenin fiyatı muhtemelen 0,025 dolar ile 0,030 dolar arasında dalgalanabilir. Ancak, eğer alıcılar baskıyı artırırsa, PENGU'nun değeri 0,050 dolara kadar çıkabilir. Aksine, satış baskısının artması durumunda fiyat 0,020 doların altına gerileyebilir.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

En çok dikkat çeken üç altcoin arasında fiyat artışı yaşayan tek token, VIRTUAL oldu. Son 24 saatte VIRTUAL'ın değeri yüzde 6,90 oranında arttı.

Dört saatlik grafikte, bu yükselişin sebebi, alıcıların 2,25 dolar seviyesindeki desteği güçlü bir şekilde savunmasıydı. Bu durum, tokenin değerini 2,67 dolara çıkardı. Ancak, VIRTUAL'ın önündeki 2,83 dolar direnç seviyesini aşması gerekiyor.

Eğer bu direnç aşılırsa, tokenin değeri 3,32 dolara kadar yükselebilir. Ancak, bu seviyeyi geçemezse, değer 2,03 dolara kadar düşebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.