Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın

Trend coinler listesi: Bugün en çok dikkat çeken 3 altcoin

Trend coinler listesi: Bugün en çok dikkat çeken 3 altcoin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın son günleri yaşanırken kripto piyasasında yükselen coinler kadar düşüş kaydeden coinler de yer alıyor. Bu belirsiz ortamda, piyasa katılımcıları hem direnç hem de destek seviyelerini dikkatle takip ediyor. Biz de bugün dikkat çeken 3 altcoin'i sizler için derledik.

Aralık ayının ilk haftasında kripto piyasasında yaşanan etkileyici fiyat artışlarının aksine, son haftada piyasa genelinde dikkat çekici bir düşüş gözlendi. Bu gerileme, özellikle son 24 saatte en çok ilgi gören üç altcoinden ikisinin büyük bir fiyat artışı yaşamamasına neden oldu.

Bu piyasa düşüşünün arkasında, olumsuz yatırımcı hissiyatı ve likidite eksikliği gibi sebepler bulunuyor. CoinGecko'ya göre, 23 Aralık itibarıyla en çok dikkat çeken üç altcoin Hyperliquid (HYPE), Pudgy Penguins (PENGU) ve Virtuals Protocol (VIRTUAL) oldu.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid merkeziyetsiz borsasının yerel tokeni olan HYPE, önceki haftalarda sık sık fiyat artışlarıyla gündeme gelse de, bugün durum farklı. HYPE'nin değeri son 24 saatte yüzde 14,70 oranında düştü.

Bu değer kaybı, yalnızca satış baskısından kaynaklanmıyor. Aksine, Hyperliquid ekosistemine Kuzey Koreli hackerların saldırdığına dair çıkan haberler, yatırımcıları tedirgin etti. Bu gelişmenin ardından zincir üstü veriler, platformdan yaklaşık 60 milyon doların çekildiğini ortaya koydu. Bu miktar, platformdaki toplam varlıkların yüzde 3'ünü temsil ediyor.

Teknik açıdan, Bull Bear Power (BBP) göstergesi negatif bölgeye düştü. BBP'nin negatif olması, satış baskısının alım baskısından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer bu trend değişmezse, HYPE'nin değeri 22,39 dolar seviyesine gerileyebilir.

Ancak, alıcıların ilgisi artarsa, HYPE'nin değeri 35,76 dolara kadar yükselebilir.

Pudgy Penguins (PENGU)

PENGU tokeni de son 24 saatte bir fiyat artışı kaydedemedi. Ancak, HYPE'den farklı olarak, PENGU'nun fiyatı yaklaşık 0,027 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50,00'lik nötr seviyede dalgalanıyor. Bu durum, PENGU etrafındaki piyasa hissiyatının ne olumlu ne de olumsuz olduğunu gösteriyor.

Bu durumda, tokenin fiyatı muhtemelen 0,025 dolar ile 0,030 dolar arasında dalgalanabilir. Ancak, eğer alıcılar baskıyı artırırsa, PENGU'nun değeri 0,050 dolara kadar çıkabilir. Aksine, satış baskısının artması durumunda fiyat 0,020 doların altına gerileyebilir.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

En çok dikkat çeken üç altcoin arasında fiyat artışı yaşayan tek token, VIRTUAL oldu. Son 24 saatte VIRTUAL'ın değeri yüzde 6,90 oranında arttı.

Dört saatlik grafikte, bu yükselişin sebebi, alıcıların 2,25 dolar seviyesindeki desteği güçlü bir şekilde savunmasıydı. Bu durum, tokenin değerini 2,67 dolara çıkardı. Ancak, VIRTUAL'ın önündeki 2,83 dolar direnç seviyesini aşması gerekiyor.

Eğer bu direnç aşılırsa, tokenin değeri 3,32 dolara kadar yükselebilir. Ancak, bu seviyeyi geçemezse, değer 2,03 dolara kadar düşebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
img

Suriye için dikkat çeken mesaj: Belki yarın belki yarından da yakın
img

İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı
Düğünde peş peşe havaya ateş açan isim bir belediye başkanı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi

Son Dakika Haberleri

Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mersin okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Mersin Valiliği)? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman? Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)? Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)? Benfica Estoril CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Estoril maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)? Merkez Bankası rezervi ne kadar, rekor mu kırdı? Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.