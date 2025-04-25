TON ekosisteminde üst düzey değişim: Yeni CEO belli oldu

The Open Network (TON) Vakfı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla MoonPay kurucu ortağı Maximilian Crown'u yeni İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandığını bildirdi. Bu atama, TON ekosisteminin günlük işlem ücretleri ve işlem sayısı bakımından yavaşlama yaşadığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz yıl TON Blockchain üzerindeki aktivite, "Notcoin" ve "Hamster Kombat" gibi Telegram tabanlı mini uygulamaların popülerleşmesiyle önemli ölçüde artmıştı.

TON Vakfı, Maximilian Crown ile Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

TON Vakfı'ndaki bu liderlik değişimi, vakfın bu yılın başlarında Manuel Stotz'u başkan olarak atamasının ardından geldi. TON Vakfı yaptığı açıklamada, "Crown, deneyimli bir girişimci ve küresel kripto ödemelerinde lider olan MoonPay'in kurucu ortaklarından biri olarak zengin bir deneyime sahip. Finans Direktörü (CFO) ve Operasyon Direktörü (COO) olarak MoonPay'in finans ve operasyon fonksiyonlarını şekillendirmede kilit rol oynadı ve şirketin dünya çapında en büyük kripto ödeme platformlarından biri haline gelmesine yardımcı oldu," ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca Crown'un bankalar, ödeme şirketleri ve düzenleyici kurumlarla güçlü ilişkiler kurarak MoonPay'i güvenilir bir finans teknolojileri (fintech) lideri olarak konumlandırdığı belirtildi.

Verilere göre, TON Blockchain ağının aktif kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıl 40 milyonu aştı. Vakıf ayrıca ekosistemin 121 milyon benzersiz Toncoin sahibine ulaştığını duyurdu. Şubat ayında, TON'un eski başkanı Steve Yun, TON tabanlı girişimlere odaklanan TVM Ventures adlı 100 milyon dolarlık bir fon başlattığını açıklamıştı. Yun, o dönemde TON'un önümüzdeki birkaç yıl içinde stablecoin piyasasında büyük bir paya sahip olmasını beklediğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz ay ise TON Vakfı, aralarında Sequoia Capital, Ribbit, Benchmark ve Kingsway gibi risk sermayesi (VC) şirketlerinin bulunduğu bir grubun Toncoin kripto para birimine 400 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını kamuoyuyla paylaşmıştı.