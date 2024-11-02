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TON ekosistemi topluluk gücüyle yeniden yapılanıyor

TON ekosistemi topluluk gücüyle yeniden yapılanıyor
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Haberler
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The Open Network (TON) Vakfı, ekosistem yönetiminde köklü bir değişime imza atıyor. Topluluk üyelerinin karar alma süreçlerinde aktif rol almasını sağlayacak Society DAO modeliyle merkeziyetsiz yönetime geçiş yapılacak. Bu yapılanma, projelerin performansa dayalı değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesini hedefliyor.

TON ekosisteminde yeni bir dönem başlıyor. Society DAO ile birlikte, karar mekanizması topluluk odaklı bir model üzerine inşa edilecek. Kaynakların dağıtımı ve projelerin değerlendirilmesi artık topluluk tarafından şeffaf bir şekilde yönetilecek.

Topluluk Üyeleri Stratejik Kararlara Dahil Olacak

TON Vakfı Başkanı Steve Yun ve TON Society kurucu ortağı Jack Booth, yeni yönetişim modelinin detaylarını açıkladı. Ekosistem gelişimi için merkezi yapının artık yetersiz kaldığını belirten yetkililer, topluluk odaklı bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Society DAO'nun temel hedefleri arasında TON'u gerçek dünya kripto para kullanım örneklerinin merkezi haline getirmek ve en istikrarlı Blockchain olarak konumlandırmak bulunuyor. Yapı, topluluk üyelerine stratejik öneriler sunma ve projeleri değerlendirme yetkisi tanıyacak.

TON Core, TON Studio ve TON Society gibi kilit kurumlar, yeni yapının kurucu üyeleri arasında konumlanıyor. Bu kurumlar, Blockchain geliştirme, teknik destek ve topluluk operasyonlarında aktif rol üstlenecek. Ocak 2025'te başlayacak ilk dönem için DeFi, stablecoin entegrasyonu ve kimlik çözümleri öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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