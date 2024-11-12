TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor

TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TON Blockchain, 2024 yılında yerini sağlamlaştırırken 15-17 Kasım'da İstanbul, Maslak'taki Startgate'de gerçekleştirilecek olan Hackers League etkinliği, Blockchain teknolojisine ilgi duyan genç yazılımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. TON Society tarafından düzenlenecek olan etkinlikte 3 milyon dolarlık ödül havuzu ve sektör liderlerinden eğitimlerle katılımcılara benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

2024 yılında dikkat çeken Blockchain projeleri arasında yer alan TON, gelişmeye devam ederken önemli etkinliklerle de geliştiricilere kapısını açıyor. İstanbul'da düzenlenecek Hackers League etkinliği ile genç yazılımcılara açılan bu kapı, 3 milyon dolarlık ödül havuzu ile dikkat çekiyor. Etkinlik, genç yeteneklere hem finansal destek hem de değerli deneyimler sunma fırsatı veriyor.

3 GÜN SÜRECEK HACKATHON VE 3 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU

TON Blockchain ağı, 2024'te gösterdiği etkileyici performansla Blockchain dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen önemli ortaklıklarla büyümeye devam eden TON, bir diğer yandan da geliştiricileri TON ekosistemine davet eden etkinlikler gerçekleştiriyor.

Genç yazılımcıların merakla beklediği Hackers League, 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'un teknoloji üssü Maslak'taki Startgate'de kapılarını açıyor. TON Türkiye Müdürü Berkay Güven öncülüğünde düzenlenen etkinlik, yazılım dünyasının yetenekli gençlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

TON Blockchain büyümeye devam ederken Hackers League İstanbul ile genç yazılımcılara 3 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Üç gün sürecek organizasyonda, katılımcılar Blockchain teknolojisinin inceliklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Alanında uzman isimlerden eğitim alacak olan genç yazılımcılar, düzenlenecek atölye çalışmalarıyla pratik deneyimlerini artırma şansı bulacak.

Toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzuyla dikkat çeken etkinlikte, her bootcamp sonunda seçilen başarılı projeler 5.000 dolar değerinde ödülle buluşacak. TON ekosistemiyle tanışma ve kendi projelerini geliştirme imkânı bulacak katılımcılar, Blockchain teknolojisinin geleceğine yön verme fırsatı yakalayacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kayıt yaptırmak isteyen geliştiriciler, ayrıntılı bilgilere bu link üzerinden ulaşabilecek. 3 milyon dolarlık dev ödül havuzuna sahip Hackers League, Blockchain ve yazılım alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir dönüm noktası olacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Gidecek mi yoksa kalacak mı? Dursun Özbek'ten Osimhen sözleri
Kiracı anahtar teslimi için mal sahibinden 12 milyon TL istedi

Kiracı anahtarı teslim etmek için 12 milyon TL istedi
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
title