The Ether Machine 500.000 ETH barajına dayandı

The Ether Machine, Jeffrey Berns'den 654 milyon dolar değerinde 150.000 Ethereum yatırım alarak toplam rezervini 500.000 ETH'ye çıkardı. Bu yatırımla şirket, dünya çapında üçüncü büyük Ethereum sahibi konumunu aldı. Berns ayrıca yönetim kuruluna katılırken Citibank liderliğinde 500 milyon dolarlık üçüncü tur başlıyor.

Kurumsal Ethereum rezervinde önemli bir dönüm noktası yaşanırken, The Ether Machine'in stratejik büyüme yaklaşımı dikkat çekiyor. Şirket, sadece iki ay önce Ether Reserve ile Dynamix Corporation'ın birleşmesiyle kurulmasına rağmen hızla büyüyerek sektörde güçlü bir konum elde etti.

The Ether Machine Ethereum Sıralamasında Üçüncü Sıraya Yükseldi

Jeffrey Berns'in gerçekleştirdiği 150.000 ETH yatırımı, kripto hazine şirketleri tarihindeki en büyük devam eden yatırım olarak kayıtlara geçti. Berns ayrıca şirketin yönetim kuruluna katılarak stratejik kararlarda aktif rol alacağını duyurdu.

The Ether Machine'in toplam Ethereum varlığı şu anda 495.362 ETH'ye ulaşarak yaklaşık 2,14 milyar dolar değerinde bir hazine oluşturdu. Şirket, SER verilerine göre Tom Lee'nin BitMine ve Joe Lubin'in SharpLink şirketlerinin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Şirketin kurucu ortağı Andrew Keys, gelişmeyi "eşsiz güç ve güvenilirlik sağlayan ölçek" olarak tanımladı. Keys, Jeffrey Berns'i "Ethereum öncülü" olarak adlandırırken, bu yatırımın şirketin piyasadaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Gelecek çeyrekte beklenen Nasdaq listesi öncesinde şirket, faaliyetlerini hızlandırıyor. Citibank liderliğinde başlatılacak üçüncü yatırım turu en az 500 milyon dolar hedefliyor. Bu gelişmeler, The Ether Machine'in uzun vadeli getiri odaklı kurumsal hazine stratejisinin başarısını gösteriyor.

Serkan KÖSE
