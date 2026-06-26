Tether USDT piyasa değerinde Ethereum'u geçti

Ethereum'un piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 5,2'lik düşüşle 185 milyar doların altına indi ve ETH Coinbase'de 1510 dolara kadar geriledi. Bu da 186 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT'nin Ethereum'u geçmesine olanak tanıdı. Bitrue Araştırma Enstitüsü'nden Andri Fauzan Adziima, bu geçişin piyasanın şu anda ETH'nin oynaklığı yerine istikrarı tercih ettiğini gösterdiğini söyledi. Ethereum yayım sırasında yaklaşık 1564 dolardan işlem görüyordu.

Gelişme, kripto para piyasasının toplam değerinin neredeyse yüzde 15'ini oluşturan stablecoinlerdeki hızlanan büyümeyi yansıtıyor. 21Shares perşembe günü, stablecoin arzının önceki düşüş piyasasında yüzde 30'dan fazla daraldığını ancak bu kez rekor seviyelere ulaştığını belirtti ve bunu "stablecoinlerin kriptonun belirleyici kullanım alanlarından biri olduğunun ve talebin artık döngüye bağlı olmadığının en güçlü kanıtı" olarak nitelendirdi.

STABLECOINLER OYNAKLIK DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKTI

Bitget Wallet operasyon direktörü Alvin Kan, geçişi bugünkü kripto ekosisteminde stablecoinlerin patlayıcı büyümesini ve ağırlığını gösteren önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Alvin, bunun oynaklık dönemlerinde güvenilir ve likit giriş-çıkış kanallarına güçlü talebi ortaya koyduğunu aynı zamanda Ethereum'un konumunu koruyabilmesi için ikna edici bir fayda ve anlatı momentumu sunmaya devam etmesi gerektiğini hatırlattı. Alvin'e göre daha derin stablecoin likiditesi daha yüksek işlem hacimlerini ve ekosistem inovasyonunu desteklediğinden gelişme genel piyasa için olumlu gözüküyor.

ETH UZUN VADELİ DESTEĞE GERİLEDİ

ETH fiyatları, en son Ekim 2023 ve Nisan 2025'te görülen kritik uzun vadeli destek seviyelerine geri döndü. Ethereum ekosistemi son dönemde içeride de değişim yaşadı. Ethereum Vakfı'nda birkaç üst düzey ayrılığın ardından yüzde 20'lik bir personel azaltımı gerçekleşti. Buna karşın bu hafta, Vakfın önde gelen geliştirici ve araştırmacıları tarafından Ethlabs adlı yeni bir kâr amacı gütmeyen kuruluş kuruldu. Oluşum, Ethereum hazine şirketleri Bitmine ve Sharplink tarafından destekleniyor.

Öte yandan herkes karamsar değil. Bazı şirketler Ethereum'daki düşüşü fırsata çevirdi. Ethereum hazine şirketi Sharplink dün sekiz ayın ardından ilk alımını yaparak 5 bin ETH topladı, Tom Lee'nin Bitmine'ı da düşük fiyatlardan biriktirmeyi sürdürdü. Bu sırada Circle'ın USDC'si de piyasa değerinde XRP'yi geçti. Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 1 dolar dolayına gerileyen XRP'nin piyasa değeri 64 milyar dolara inerken USDC 73,6 milyar dolara ulaştı.